Confirman escenas de destrucción descritas en la Biblia gracias a hallazgos encontrados en Jerusalén

De acuerdo con The Jerusalem Post, en el Parque nacional Ciudad de David se encontraron estructuras que datan de más de 2.600 años. Las autoridades israelíes precisaron en un comunicado que entre los objetos desenterrados por debajo de las capas desmoronadas de piedra se halló "madera carbonizada, semillas de uva, cerámica, escamas y huesos de pescado, así como objetos únicos y raros".

Asimismo, afirmaron que

según recoge RT.--Hallazgos encontrados en Jerusalén confirman escenas de destrucción descritas en la Biblia --.

El descubrimiento confirma las escenas descritas en el Libro de Jeremías de la Biblia, según las cuales los babilonios "quemaron todas las casas de Jerusalén".

They Were Here on Tisha B'Av: New Evidence of Babylonian Destruction Discovered in City of David - https://t.co/HVCfAtzgJl @JewishPress pic.twitter.com/DtHCS2evYT