¿Por qué al Qaeda y Estado Islámico ven en España un territorio a reconquistar?

Un facineroso enmascarado de pelo largo y rubio, vestido de militar, se dirige directamente a la cámara. Habla en francés en nombre del autodenominado Estado Islámico (EI). Detrás, las ruinas de un edificio en el norte de Irak.

Habla pistola en mano y con tono amenazante.

Esta referencia a al Ándalus fue difundida en un video a principios de 2016. Y no es un caso aislado.

Desde la fundación de al Qaeda a finales de los años 80 hasta Estado Islámico en la actualidad, las invocaciones a "recuperar" buena parte de las actuales España y Portugal son comunes entre los grupos de ideología salafista yihadista.

Menos de un mes después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, el entonces líder de al Qaeda, Osama bin Laden, hizo alusión a ese territorio.

"No dejaremos que se repita la tragedia de al Ándalus en Palestina".

Esplendor del Islam

Al Ándalus fue el territorio que quedó bajo dominio islámico en la península Ibérica desde la llegada de los musulmanes, en 711, hasta la caída del Reino de Granada, en 1492 en manos de Castilla.

En su máxima extensión, en el siglo VIII, al Ándalus abarcaba prácticamente toda la península, excepto una delgada franja en el extremo norte.

Las visiones e interpretaciones sobre ese territorio son diversas.

Desde un punto de vista histórico, al Ándalus suele asociarse a un periodo de esplendor cultural y político del Islam. Esta es la concepción mayoritaria.

Los grupos de ideología salafista yihadista, en cambio, lo usan como parte de sus argumentos para el uso de la violencia.

"El concepto o el significado de al Ándalus no es exclusivo de los grupos yihadistas, sino que es una referencia simbólica común a la civilización islámica. Lo vamos a encontrar con una implantación muy profunda en los sistemas educativos, en la literatura, incluso en el discurso público. En esos casos, cuando se habla de al Ándalus se está hablando del periodo de mayor esplendor de la civilización islámica", dice Manuel Ricardo Torres, profesor de ciencias políticas de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

Doctrina de recuperación

Frente a esta visión histórica de al Ándalus, el experto en yihadismo Fernando Reinares contrapone la interpretación que hacen grupos como al Qaeda o Estado Islámico, adscritos a la ideología salafista yihadista.

"El Islam es una religión, el islamismo político una ideología, el salafismo una variante de esa ideología y el yihadismo una variante del salafismo (...) Para el salafismo yihadista, y estamos hablando exclusivamente de esa corriente, al Ándalus no es una experiencia histórica sino una realidad bajo ocupación. Esta es la cuestión. No es un pasado glorioso al que referirse como expresión de esplendor del Islam en su extremo occidental. Es una idea ahistórica, no histórica".