La carta de renuncia de un científico en el gobierno de Donald Trump con mensaje oculto

La carta con la que renunció este miércoles el profesor Daniel Kammen a su puesto enviado para asuntos científicos en el gobierno de Estados Unidos guardaba literalmente un mensaje entre líneas: "IMPEACH".

La petición de juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba no tan oculta en la inicial de cada párrafo que escribió Kammen en una carta que publicó este lunes en su cuenta de Twitter, según recoge RT.--"IMPEACH": el mensaje "entre líneas" en la carta de renuncia de un científico en el gobierno de Donald Trump--.

"I", "My", "Particularly", "Examples", "Acts", "Character", "Herein", fueron las palabras en inglés que eligió Kammen para formar "impeach", la voz inglesa de enjuiciamiento a un gobernante.

El profesor de la Universidad de Berkeley anunciaba su dimisión al cargo enviado para asuntos científicos del Departamento de Estado.

"Mi opinión sobre el impeachmentes tal vez menos formal que si yo fuera un miembro electo del Congreso", dijo Kammen en una entrevista con la cadena estadounidense CNN.

"Pero veo que lo que el presidente está haciendo no es compatible con los mejores intereses de Estados Unidos y la comunidad global ", añadió.



"Un patrón más amplio"

El científico criticó la postura que ha adoptado Trump en varios momentos tras la violencia en una protesta de supremacistas blancos y contramanifestantes que ocurrió en la localidad de Charlottesville, en el estado de Virginia.

"Mi decisión de renunciar es en respuesta a tus ataques a los valores fundamentales de Estados Unidos. Tu falla al condenar el supremacismo blanco y a los neonazis tiene ramificaciones nacionales e internacionales", dijo Kammen en su carta.

Una joven murió y otras 19 resultaron heridas luego de que un automóvil fue usado para embestir a un grupo de manifestantes que protestaban en contra de la marcha de ultranacionalistas.

"Particularmente problemático para mí es cómo tu respuesta a Charlottesville es consistente con un patrón más amplio de comportamiento que permite el sexismo, desprecia el bienestar de todos los estadounidenses, a la comunidad global y al planeta", escribió Kammen en su carta.

También criticó lo que considera una "abdicación al liderazgo" internacional del gobierno de Trump en temas de protección al medio ambiente e investigación energética.

En particular, rechaza la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París contra el cambio climático.

"Las acciones y palabras importan. Continuar en mi puesto bajo tu administración sería inconsistente con los principios del juramento de lealtad a Estados Unidos al cual me adherí", señaló el profesor.