El hijo mayor de Rajoy estudia ADE y Relaciones Internacionales con los jesuitas

El pasado 25 de mayo de 2017, Elvira Fernández Balboa (Pontevedra, 1965) y Mariano Rajoy, diez años mayor que su mujer, salían en la prensa porque el mayor de sus dos hijos, Mariano, había terminado segundo de bachiller y acudieron a la graduación.

Luego sacó la selectividad (Evau) y ahora ha empezado la formación superior, ha iniciado su andadura como universitario.

En la madrileña calle de Alberto Aguilera, no muy lejos del palacio de la Moncloa, donde reside, el joven Mariano Rajoy junior se prepara desde el pasado 4 de septiembre para licenciarse en Administración y Dirección de Empresas y Relaciones Internacionales.

Como comenta J. Moriarty en Informalia, parece que de momento no sigue los pasos de su padre, licenciado en Derecho y Registrador de la Propiedad, oposición que ganó y oficio que ejerció antes de iniciar su brillante carrera política.

Mariano Rajoy junior ha optado por la universidad privada y católica para formarse.

El prestigioso centro docente que gestiona la Compañía de Jesús, la Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE, tiene merecida fama pero cuesta lo suyo: la matrícula son 1.495,62 € y las nueve mensualidades salen por 1.300,47 € cada una. La duración son cinco años y el coste total de la carrera se puede estimar en unos 60.000 euros, ello sin contar posibles intercambios en el extranjero o ampliaciones de estudios posteriores como masters.

El doble grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Relaciones Internacionales ofrece la posibilidad de estudiar las funciones de gestión empresarial en un entorno económico y político global; y permite, desde la comprensión de los problemas y cuestiones mundiales dominantes, el ejercicio profesional en el área empresarial, según reza la página Web de la universidad.

Lo que quiere aprender Mariano Rajoy a sus 18 años, por tanto, es a gestionar empresas y organizaciones de todo tipo "que crean bienestar y prosperidad para la sociedad, a lo que el estudio de las Relaciones Internacionales añade la atención a las relaciones entre estados, organizaciones internacionales y otros actores de carácter económico, político y social en el sistema global, como las empresas multinacionales, los grupos de presión y las ONG", dice la página del centro.

"Los estudiantes de este programa combinado entenderán la importancia de las relaciones entre estados y mercados y las amenazas y oportunidades del proceso de globalización. En suma, una formación integral para los profesionales del futuro".

Mariano Rajoy Fernández (nacido en 1999) recibió como sus compañeros la visita de sus padres cuando acabó el curso. Los Rajoy acudieron al acto de graduación en el Instituto Británico de Pozuelo de Alarcón (Madrid) como el resto de las familias de esa promoción.

Orgullosos y emocionados, fueron testigos de la entrega de diplomas, los discursos de los responsables del centro, de la Asociación de Padres, y de los propios delegados de los alumnos, con anécdotas que probablemente solo entendían los críos de las primeras filas.

El momento más solemne tuvo lugar cuando la directora del centro pidió un minuto de silencio por el terrible atentado en Mánchester, que había ocurrido el día antes.

Luego, como todas las familias, los Rajoy asistieron al cóctel para brindar porque su hijo pone rumbo a la universidad, como ahora confirmamos, y para charlar en los corrillos con otros padres y alumnos, algunos de ellos políticos o conocidos, como el de la ministra de empleo, Fátima Báñez, o el de Gemma Ruiz Cuadrado y Álvarez Cascos.

Ahora sus chicos han crecido, Mariano Junior (1.999) ya es mayor de edad, y Juan, el pequeño, de 12 años, encara la adolescencia. Viri, su madre,: desayuna con sus hijos y su marido y procuran cenan juntos, si el presidente no está de viaje.

Mariano padre, como todo el mundo sabe, se licenció en derecho y sacó las oposiciones a Registrador de la Propiedad. Su madre es economista, estudió en la Universidad de Santiago, y acabó especializándose en la compra de derechos de películas y contenidos audiovisuales.

No trabaja desde que dejó Telefónica, donde se encargaba, en jornada reducida, del departamento de Contenidos On The Spot (antiguo Hilo Musical)

En el Colegio Británico, Mariano y su hermano pequeño han aprendido inglés a la perfección: Rajoy hace alarde del nivel de sus hijos.

Preocupado porque no les pase como a él, además de optar por el British, algún verano los han enviado a estudiar a Suiza.

Viri tampoco puede ayudarles con el idioma pero al parecer sí lo hace con las matemáticas.

