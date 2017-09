Cancelan el contrato del imam en la cárcel de Zuera pero no se atreven a expulsarlo de España

Lo acongojante, lo que nos deberia escandalizar, preocupar e indignar, es que el fanático no hay sido expulsado de España. Y que siga predicando el odio y ejerciendo tan feliz como delegado en Aragón de la Comisión Islámica en España. Tiempo tendremos de arrepentirnos.

El imam de la cárcel de Zuera (Zaragoza), Fawaz Nahhas, ha sido cesado de su puesto por vincular los atentados de Cataluña con las misiones miliatres españolas en el exterior.

Una semana después de los ataques en Barcelona y Cambrils, en la oración que dirigió el 25 de agosto de 2017 a los reclusos musulmanes de dicho centro penitenciario, el imam condenó con la boca pequeña los ataques y añadió:

Ante los 18 internos que en esos momentos asistían al culto y la atenta mirada de un funcionario de control, Nahhas indicó en castellano:

"el terrorismo no es un invento musulmán, el terrorismo en un invento de las potencias europeas tras la II Guerra Mundial".

Nahhas, destacado líder de la comunidad musulmana en Aragón, fue inmediatamente apartado de sus funciones en la prisión, dentro de la política de control de mezquitas e imames que el Ministerio del Interior ha impuesto tras los atentados islamistas.

Lo que no ha hecho ni hará la autoridad competente es ponerlo de patitas en la frontera.

Fawaz Nahhas, presidente de la Comunidad Islámica de Zaragoza, -donde residen 35.725 musulmanes de los más de un millón y medio que lo hace en España-, se ha quejado con frecuencia de que los medios de comunicación utilicen el término 'yihadista':

"Es importante marcar la diferencia entre yihadismo y terrorismo. Yo soy yihadista, pero yo no soy un asesino; 'yihad' significa esfuerzo para ser mejor persona, para que mis actos sean siempre cívicos, no mandar a matar a la gente ni poner camiones con bombas".

PALABRAS VACÍAS Y ODIO PROFUNDO

Nahhas participó en el minuto de silencio celebrado en la plaza del Pilar de Zaragoza y allí condenó los atentados. En declaraciones a los medios de comunicación aquel día dijo:

"El objetivo de los terroristas es hacer daño a nuestra convivencia. Por suerte, no consiguen su propósito y la gente no reacciona como ellos quisieran. No pueden hablar en nombre de los musulmanes. Son unos criminales".