El 'cateado' colegio público catalán que no sabe escribir en español

Todo un penoso ejemplo de algunos de los 'efectos adversos' que provoca la inmersión lingüística en Cataluña, -por narices-, y de los 'ahogados' que están muchos en Cataluña por tal circunstancia. Este caldo de cultivo, en el que dan desesperadas brazadas todos aquellos que no quieren quedar excluidos de la enseñanza pública y acabar convertidos en auténticos parias por 'no hacer país', es removido a conciencia y a fuego lento por profesores sin ningún escrúpulo, y que no saben siquiera escribir en castellano.

Y para botón de muestra el traje de luces que se acaba de hacer el barcelonés Colegio Público Josep Guinovart de Castelldefels, centro que para más señas saltó a la palestra meses atrás por iniciar una cruzada contra una treintena de padres que se empeñaba contra viento y marea en que se impartiese más enseñanza en castellano. Al final, los tribunales dieron la razón a estos últimos, y obligó a la escuela a impartir este año el 25% de sus clases en castellano en la mitad de sus aulas.

Según se ha dado a conocer Societat Civil Catalana, haciéndose eco 'OkDiario', han remitido a los progenitores de los alumnos, en general, una nota en la que se les solicita la autorización para la cesión de datos personales al AMPA del centro.

El breve texto es de vergüenza. Está plagado de incorrecciones en un llamativo 'batiburrillo' de catalán y castellano: "autoritzación", "cessión", "escola", "següientes", "dades"... son algunos de los ‘palabros' que se pueden leer en la misiva: 8 erratas en solo 70 palabras.