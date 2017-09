Pérez-Reverte encantado con el mensaje de una niña de 7 años que arrasa en redes sociales

Daniela es una niña de 7 años de Ceuta que se ha hecho célebre en las redes sociales después de que su maestra, Ángeles Lara, colgase en Twitter uno de sus escritos de clase.

Eso escribió la profesora en la red social junto a una captura del texto de la niña:

La vida no es sólo estar pegado a una maquinita y a internet, es vivir al límite y no me refiero a saltar los muros del cole, me refiero a leer porque si lees no hace falta escaparse porque ya te has escapado a través de los libros,