La madre de Alonso Caparrós manda un mensaje a su hijo: "Nos estás matando"

El vacío que ha dejado Kiko Matamoros tras su despedida definitiva de 'Sálvame' lo ha ocupado Alonso Caparrós.

El presentador de televisión ha sido el elegido para ocupar una silla en el programa vespertino de Telecinco. Un estreno que ha comenzado con una bronca telefónica con su madre.

El pasado mes de julio, el expresentador de 'Furor' protagonizó uno de los momentos más tensos y bochornosos del verano en el plató del 'Deluxe' tras montarle una encerrona a su padre.

Ante la embestida de Alonso, su madre se vio obligada a intervenir por teléfono para recordarle a su hijo que ha tenido "una vida que ni los reyes" y para advertirle de que "no es justo" lo que hizo con su padre, Andrés Caparrós.

No puedo verte porque me matas

Y es que el veterano locutor cerró indefinidamente su emisora de radio tras la monumental bronca que se montó en el plató de 'Sábado Deluxe'.

"Amigos, suspendemos por tiempo indefinido nuestras emisiones. Gracias por vuestra fidelidad. Un abrazo. Andrés Caparrós", anunció el insumergible locutor de radio a través de su cuenta oficial en Facebook.

Pues bien, parece que Caparrós ha decidido reabrir las heridas en su estreno como colaborador en 'Sálvame'.

Muy alterada y con pocas ganas de hablar con su hijo, la madre de Caparrós intervino en 'Sálvame' para aclarar por teléfono que desde el principio "hemos querido ayudar a Alonso".

Aunque reconoció que es consciente de que su "hijo está sufriendo", Julia aseguró sentir "miedo" porque no soporta a Alonso cuando se le lleva la contraria.

Tras un recital de agravios por las dos partes, en relación a los trapos sucios de la familia con Hacienda, Caparrós le pidió a su madre que dejara de hablar en su nombre:

Al igual que en el primer enfrentamiento en 'Sábado Deluxe', los espasmos se apoderaron del rostro de Caparrós y acusó a su madre de irse por las ramas.

Por último, Julia recordó a su hijo que "no me ha pagado un recibo de luz nunca" y culpó al expresentador de 'Furor' del malestar en la familia Caparrós:

"Nos estás matando y no hay derecho a que nos haga esto. Es la primera vez en mi vida que no puedo verte porque me matas".