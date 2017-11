Mario Vaquerizo: "La tía que se deja acosar es tonta por no haber cortado el rollo"

No se corta un pelo el siempre original Marío Vaquerizo. El marido de Alaska se ha pronunciado sobre los últimos casos de abusos sexuales producidos en el mundo del espectáculo y que han implicado a actores de la talla de Harvey Weinstein o Kevin Spacey, entre otros.

Las palabras del representante no han dejado indiferente a nadie.

"Los acosos están muy mal, pero también está muy mal consentirlo. El acosador, a la cárcel y la que se deja acosar, tonta es por no haber cortado el rollo".

En una entrevista concedida al Diario Sur, Mario Vaquerizo (43) deja claro que apoya las opiniones de su amiga, Ana Obregón (62) que se refirió al mismo tema hace unos días:

"Lo dijo muy bien Ana Obregón el otro día: 'A mi han tratado de hacerme un soborno y yo he dicho hasta aquí'.

"¿Qué ha significado?, ¿perder una película? Ana ha creído más en su integridad personal que en la profesional. Hay gente que le compensa más lo contrario, pero que después no vengan a los 25 años a decirlo. Lo podían haber dicho antes o no haber pasado por eso. ¡Qué necesidad!".

De merienda en el @elcoconutbar el mejor lugar del mundo y mejor decorado y regentado por mi amiga @silviasuperstaroficial Una publicación compartida de Mario (@mariovaquerizooficial) el 13 de Jul de 2017 a la(s) 3:11 PDT

Mario aseguró que condena el acoso, pero también a aquellas que lo han permitido:

"Esta es mi opinión, pero como ahora estamos en la dictadura de lo políticamente correcto no podemos decirlo. Yo condeno el acoso, pero también las otras qué tontas o qué listas son por haberlo permitido. A mí si me dan un bofetón yo salgo corriendo. Sé que ahora me van a criticar a mí por estas declaraciones".

"Me siento como en la época de la dictadura. No puedo decir verdaderamente lo que pienso en muchas ocasiones porque entonces ya te catalogan de esto y de lo otro. No todo es blanco y negro y también existe un punto medio".

Su mujer, Alaska (54), también opinó sobre el mismo tema y, al igual que su marido, sus palabras han generado una gran polémica:

"Quiero hacer un poco de humor con el asunto aunque no tenga nada de gracia... pero debo ser la mujer menos deseada de España y del mundo... ¡nada! Ahora en serio. No puedo decir ni que me haya callado ni que lo haya visto ni que lo haya vivido".

Mario Vaquerizo en su salsa