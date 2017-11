La anciana murió sola, de hambre, agonizando durante una semana al lado de su hijo muerto

Aurelia tenía 97 años y padecía alzhéimer. Ya no hablaba, no se movía y no conocía. Dependía exclusivamente de su hijo Agustín, de 67.

Él la cuidaba, la bañaba y la sacaba a la calle de vez en cuando. Ambos vivían juntos en un pequeño piso de Badia del Vallès (Barcelona).

Juntos y solos. Por eso, cuando a Agustín le dio un infarto en mitad del comedor y falleció, ella no pudo avisar a nadie. Aurelia tuvo que ver como el cuerpo de su hijo se descomponía a sus pies durante varios días, mientras ella moría de inanición.

Los vecinos del bloque 9 de la calle Santander (Badia del Vallès) llevaban varios días quejándose de un fuerte hedor a la entrada.

"Al principio pensé que algún perro se habría cagado en las escaleras", cuenta Montse, la persona que avisó a la Policía, según recoge David López Frías en ElESpañol.

"Eso lo pensé los primeros días. El último fin de semana estuve enferma y no salí de mi casa. El lunes tuve que ir al médico. Al salir al rellano, el olor ya era insoportable. Me di cuenta de que la peste salía de casa de Agustín y Aurelia. Me temí lo peor y le dije a mi hija que ahí dentro había pasado algo muy gordo y que había que avisar a la Policía".

Los Mossos d'Esquadra accedieron a la vivienda el lunes 13, sobre las dos de la tarde. Allí se encontraron con la macabra escena: los cadáveres de madre e hijo en el comedor. Él tirado en el suelo, ella sentada en su butaca. Sin signos de violencia, pero ambos cuerpos en avanzado estado de descomposición. La policía ha confirmado que él murió primero, probablemente a principios de mes. Ella, varios días después. Probablemente una semana, aunque de momento no se saben las fechas concretas.

Fuente original: El Español/Leer más

