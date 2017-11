Los mejores trucos caseros de física que te dejarán sin palabras

Todo mejora con una pizca de física, incluso nuestras vidas. Y hoy nos hemos propuesto demostrártelo: tenemos 7 trucos para potenciar tu día a día con los que vas a decir: "WTF!".

Nos relacionamos con todo lo que nos rodea y, de igual manera, aquello que nos rodea se relaciona con nosotros. A menudo sin que sepamos explicarlo, pero con frecuencia fascinando cuando lo descubrimos. Mira los siguientes ejemplo: 7 maneras de potenciar tu vida con ayuda de la física. ¡Impresionante!, según recoge Iván Linares en ElEspañol.



Cómo vaciar más rápido una botella de agua (Ver vídeo)



Lo más lógico es que pienses que con solo quitar el tapón basta, pero no: hay una manera mucho más rápida que esa. Dale vueltas al agua para crear un remolino, quita el tapón y dicho remolino evacuará el líquido de la botella en segundos. Con esto alucinarás a tus amigos el próximo verano.

Cómo vaciar una botella de agua de forma rápida gracias a la Física pic.twitter.com/vWdvjJrXkh — Becario en Hoth (@becarioenhoth) 16 de noviembre de 2017

Pero ojo, que hay una manera aún más rápida: introducir aire en la botella con ayuda de una pajita. Dos segundos son suficientes para vaciar una botella entera de agua.

Cómo enfriar más rápido una botella de bebida (Ver vídeo)



Pongamos que vuelve el verano y quieres enfriar una botella de, digamos, cerveza. Poniéndola en el congelador hará que descienda su temperatura más rápido que alojándola en el frigorífico, pero hay una manera más eficiente de enfriar esa botella. Mira y alucina: solo con hielo, agua y sal. ¡Leyes de la termodinámica, os invocamos!

Cómo evitar que el cable de los auriculares se enrede (Ver vídeo)



No falla: basta con guardar los auriculares en la mochila o en el bolso para que, al sacarlos, tengan más nudos que un levantador de pesas tras un mes sin acudir al quiropráctico. ¿Solución? Hay varias, pero tenemos una muy sencilla en la que influye la física: pliega el cable en forma de ocho. Así evitarás que el cable se cruce al desenrollarlo.

Cómo saber si un huevo es o no fresco



Este es un truco que conviene saber: basta con sumergir el huevo en agua. Si se hunde significa que es fresco; si flota ocurre todo lo contrario. ¿La razón? Con el tiempo el huevo pierde humedad por los poros de la cáscara mientras absorbe aire.



Se puede quitar el corcho de una botella de vino con un inflador (Ver vídeo)

Quizá no sea lo más práctico si no tenemos abrebotellas, pero no hay duda de que sí es impactante. Basta con un inflador y la aguja de hinchar los balones. Se inserta en la botella a través del corcho, bombea aire... y esté hará presión en el interior expulsando el corcho. Muy ingenioso.

El desatascador de tuberías casero (Ver vídeo)

Este truco casero funciona si no tienes la cañería demasiado atascada. No necesitas más que bicarbonato, vinagre y agua. ¿Qué ocurre? El vinagre es un ácido que reacciona con el bicarbonato, una base, liberando dióxido de carbono. El "burbujeo" del gas al liberarse facilita la apertura de la cañería al desincrustar la suciedad de las paredes.

Cómo apilar monedas con el canto sin que se caigan (Ver vídeo)

Este es un truco con el que puedes dejar de piedra a tus colegas. ¿Se pueden apilar varias monedas apoyándolas solo con el canto? Parece imposible, pero el magnetismo es capaz de romper con lo imaginable. Basta con seguir los pasos del vídeo y apilar las monedas utilizando un imán de alto magnetismo. Suelta las monedas del imán con cuidado y estás se mantendrán imantadas creando la magia. Funciona con las monedas de céntimo de euro (1, 2 y 5) ya que poseen hierro en su composición.

Fuente original: El Español/Leer más

