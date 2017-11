[VIDEO] La fantástica lección de este profesor a sus alumnos

Con motivo del Día de los Maestros, un vídeo de YouTube en el que Pablo Poó Gallardo, un profesor sevillano hacía reflexionar a sus alumnos sobre la importancia de estudiar, se ha hecho viral de nuevo

«Querido alumnos, sorpresa, ¿qué, habéis suspendido, no?», empieza Gallardo el vídeo. A partir de este momento el profesor intenta explicar el futuro desalentador que puede esperarles a lo largo de su vida adulta si no cambian su actitud frente a los estudios. «Siempre me preguntáis: "¿maestro para qué quiero estudiar si voy a trabajar en el campo?". No sabéis nada de la vida, la vida es una putada», espeta. A lo que añade: «la vida no te espera, la vida no te comprende, la vida no te hace recuperaciones», «no tiene nada que ver con la burbuja en la que vivís durante toda la ESO», según recoge ABC.