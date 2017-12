"Hola, putero: ninguna de las mujeres a las que has pagado quería estar contigo"

"Hola putero, no te preocupes porque no estás solo", así arranca el vídeo que el pasado 3 de diciembre colgaron en YouTube la periodista Teresa Lozano y la actriz Zúa Méndez. En apenas dos días empezó a hacerse viral.

Y no es para menos. Con esta iniciativa Lozano y Mendez pretenden llevar a cabo una campaña de impacto, pero también incómoda. En ella señalan:

"Voy a contarte un secreto. Ninguna de las mujeres a las que has pagado quería estar contigo. Lo han hecho por dinero. Esto no va de sexo. Va de poder. Tú no pagas por follar. Tú pagas por violar".