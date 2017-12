'Pasapalabra': un concursante de rompe a llorar ante la atónita mirada de Christian Gálvez

Hay gente para todo, incluyendo en los concursos de televisión.

Los espectadores de Pasapalabra se vieron sorprendidos este jueves 7 de diciembre de 2017 por un momento inédito en la historia del programa.

Antonio, un joven que había mostrado una gran ilusión por participar en el concurso, rompió a llorar antes de empezar El Rosco ante la atónita mirada de Christian Gálvez.

A Antonio le pudieron los nervios, y no porque el bote se estableciera ya en 1.116.000 euros, sino simplemente por el hecho de estar allí.

"Este es mi sueño, es lo más", decía el chico entre lágrimas. Para intentar tranquilizarlo, el presentador le preguntó que haría con el dinero del premio en caso de conseguirlo.

"Como mi sueño ya lo he cumplido, con el dinero cumpliría el de mi familia. Ayudar a mi madre a recuperar la casa de mi abuela, a mi padre lo llevaría a conocer a Guti y al Vaticano porque es muy devoto y viajar a Nueva York".

Acto seguido, el chico comenzó la prueba definitiva de Pasapalabra escuchando atentamente las preguntas.

Sin embargo, los nervios no desaparecían y le temblaba la voz en cada una de las respuestas.

Además, durante todo el tiempo en el que Gálvez leía las definiciones, Antonio prefirió permanecer con la cabeza agachada tapándose la cara con las manos durante la mayoría del tiempo.

Poco después, Gálvez se acordó de que ya le conocía de antes:

"Me has recordado tú que en la Feria del Libro me dijiste que estabas intentando venir y te animé a seguir intentándolo".