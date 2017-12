Zua y Teresa, látigo de puteros y machistas, "amenazadas"

"¡Towanda!", gritaba Evelyn (interpretada por la actriz Kathy Bates) en la película Tomates verdes fritos; un grito casi de guerra, de mujeres que luchaban contra la adversidad y el machismo. De ahí tomaron Zua (32 años) y Teresa (31), dos actrices madrileñas, el nombre bajo el que ahora se les conoce, Towanda Rebels: su vídeo #HolaPuteros se ha hecho viral y ha golpeado donde más duele, interpelando directamente a aquellos que pagan por tener sexo. Es una campaña que les ha supuesto elogios -"valientes", "enhorabuena por vuestra audacia"...-, pero también amenazas.

Nos hemos encontrado con descalificaciones personales, amenazas... Han intentando saber dónde vivimos. Lo que nos preocupa es que el machismo esté ahí, que se lea en los comentarios, y que quede impune". Hablan Teresa Lozano y Zua Méndez. La primera ha estudiado Periodismo; la segunda, Humanidades y Literatura. Ambas cuentan con una amplia trayectoria en el teatro y la televisión. Son Towanda Rebels, feministas, y en los últimos días se han convertido en el látigo de los "puteros", según recoge Gonzalo Araluce en El Español.

"No sabemos por qué tenemos que ponerle otro nombre a las cosas -apuntan-. Si el término 'putero' incomoda, probablemente es porque detrás hay una acción incómoda, que no es aceptable. Por eso nos referimos a ellos de ese modo. No utilizamos eufemismos, no empleamos el lenguaje que ellos utilizan. Las trabajadoras sexuales son esclavas y los clientes, puteros. No podemos blanquear el tema".

El vídeo, tras una semana colgado en YouTube, suma más de 540.000 reproducciones. Es posible que en cuanto el lector compruebe las cifras, éstas sean aún mayores. Zua y Teresa lo grabaron con medios rudimentarios, con un teléfono móvil y programas sencillos de edición. Con esos medios han alcanzado una audiencia sólo comprensible a través de la viralidad de las redes sociales.

Las respuestas en YouTube

Pero esta publicación también ha despertado reacciones reticentes. YouTube ha bloqueado el vídeo por el lenguaje que utilizan las protagonistas: "Este vídeo puede ser inadecuado para algunos usuarios", alerta la página web. Para seguir adelante, el usuario debe pinchar en un botón: "Lo entiendo y quiero continuar".

"Lo grave no es que YouTube lance esta advertencia con nuestro vídeo, sino que no haga lo mismo con los comentarios que nos lanzan otros usuarios", apuntan Teresa y Zua. "Putas feministas", "Os faltan un par de veranos", "Ayer me fui de putas, disfruté mucho 'violando' a aquella universitaria, no tendría más de 20 años, volveré pronto", son algunos de los mensajes con los que se han encontrado.

Y amenazas. "Hemos hecho capturas y denunciado. Por ahora, nadie nos ha dicho nada".

