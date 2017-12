Nochebuena: 20 temas de conversación para no acabar a leches con la familia en la cena navideña

Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad y vamos a hacer todo lo posible por tener la fiesta en paz.

En cualquier caso, es más fácil hacer el ripio y con rima, que logarlo en práctica, por lo que recibimos con alborozo los consejos que Caroline Bologna nos da desde EEUU en el Huffington Post y hemos añadido de nuestra cosecha algún detalle para adaptar la lista a la ardiente realidad española.



No podemos garantizarte que estos temas no acaben derivando en una bronca, porque los caminos del Señor son insondable, pero no cuesta nada intentarlo:

Cristina Pedroche y su vestido

¿Irá con transparencias en las Camapnadas? ¿Es guapa o sólo está buena?

Series de Televisión

¿Cul estás viendo? ¿Son los Soprano la Madre de Todas las Series?

Viajar

¿A dónde te irás de vacaciones? ¿Qué te apetece hacer allí? Si pudieras viajar a cualquier lugar del mundo, ¿a dónde irías?

Los Beatles (o cualquier grupo de música que os guste)

¿Cuál es tu álbum favorito de Los Beatles? ¿Y la canción? ¿Sabías que este año es el 50 aniversario del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band?

La comida

¿Turrón duro o blando? ¿Rompes la dieta en Navidad? ¿Eres más de turrón duro o blando? O bien: este plato está para chuparse los dedos, ¿cómo lo has hecho?

Deporte blando



¿Qué deporte te apetece ver en la tele? ¿Juegas al padel, al golf o te rascas la barriga todo el día?

El Mundial de Fútbol en Rusia

¿Qué te ha parecido el sorteo? ¿Te han sorprendido los contrincantes de España?

Ropa

¿Dónde te has comparado ese jersey? ¿Te he hablado de esos colgantes tan bonitos que encontré el otro día? ¿Tienes ya todas las compras de Navidad hechas?

Ponerse en forma

¿Alguna vez has hecho meditación o pilates? ¿Qué sueles hacer para relajarte? ¿Has probado ya el nuevo restaurante ecológico que han puesto en el barrio?

WhatsApp

¿Cuál es tu emoticono favorito? ¿Eres más de💃 o de 💩 ? ¿Y no estás harto de los grupos de WhatsApp? ¿Quieres algún truquito para salir de un grupo y quedar bien?

Mascotas

¿Y a tu perro qué tal le va? ¿Sigues alguna cuenta de Instagram de animales?

Decoración

¡Qué mantel tan chulo! ¿De dónde es? Me encantan los cuadros que tienes ahí... ¿Habéis visto la última exposición del Museo Thyssen?

Libros

¿Has leído alguna novela interesante últimamente? ¿Qué género te llama más la atención?

Tom Hanks

¿Cuál es tu película favorita de Tom Hanks? (Porque... ¿a quién no le gusta Tom Hanks?)

El tráfico

¿Quién no odia el tráfico? ¿Has pillado muchos atascos últimamente? ¿Y qué te parece que peatonalicen algunas calles?

Aficiones

¿Alguien está aprendiendo a hacer punto? ¿Sigues tocando el saxofón? ¿Te he dicho que estoy empezando a escribir un diario?

La realeza británica

¿Crees que el bebé de duquesa de Cambridge va a ser niño o niña? ¿Y cómo se llamará? ¡Qué fuerte lo de la boda del príncipe Harry y Meghan Markle! ¿Has visto la serie The Crown?

Televisión

¿Estás siguiendo ahora alguna serie? ¿Eres más de series españolas o extranjeras? ¿Y alguno ve Operación Triunfo? ¿No os parece la mejor edición de todas?

El café

¿Cómo te gusta el café? ¿Sueles beber mucho? ¿Sabías que, en teoría, tomar tres tazas al día es bueno para la salud?

Nacimiento o Arbol

¿Pones en casa Belén o arbolito? ¿Papa Noel o los Reyes Magos?