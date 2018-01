Stephen Hawking cumple 76 años

La vida de Hawking, marcada por la enfermedad degenerativa que padece desde los 21 años, también ha sido llevada a libros biográficos y al cine de Hollywood en la cinta «La teoría del todo» (2014), e incluso ha aparecido en la famosa serie de humor «The Big Bang Theory» interpretándose a sí mismo y logrando un gran éxito de audiencia. Con motivo de su cumpleaños, repasamos algunas de las citas más célebres, polémicas y comentadas del científico en los últimos años, según recoge ABC:

1- «Sé exactamente dónde empezar a buscar civilizaciones extraterrestres». En una película online, llamada «Los lugares favoritos de Stephen Hawking», el genio volvía a dejar claras sus opiniones acerca de la posible existencia de civilizaciones extraterrestres. En la misma línea, decía: «A medida que envejezco, estoy más convencido que nunca de que no estamos solos».

2- «Debemos abandonar la Tierra en cien años». A su juicio, o la humanidad deja el planeta o está condenada a la extinción, según recogían distintos medios británicos.

3- «Si queremos sobrevivir como especie, nosotros debemos también extendernos hacia las estrellas». Durante la presentación en Nueva York de la iniciativa Starshot, que pretende enviar un nuevo modelo de mini sonda espacial a Alfa Centauri, el sistema estelar más cercano al nuestro, a 4,37 años luz.

4- «La humanidad tiene un margen de mil años antes de autodestruirse a manos de sus 'avances' científicos y tecnológicos».

5- «Deberíamos ser cautelosos en responder. Encontrar una civilización avanzada podría ser como cuando los nativos americanos se encontraron con Colón. Aquello no les salió nada bien», al respecto de un posible contacto con extraterrestres, cuya búsqueda rechaza por «peligroso».

6- «Para mi mente matemática, los extraterrestres son algo perfectamente racional. El verdadero desafío es imaginar cómo serán exactamente».

7- «Ir al cielo después de la muerte no es más que un cuento de hadas», en una entrevista publicada en el periódico británico The Guardian, en la que volvió a poner énfasis en su rechazo a las creencias religiosas y considera que no hay nada después del momento en que el cerebro deja de funcionar.

8- «El Universo no necesitó ayuda de Dios para existir», durante una conferencia en el Instituto de Tecnología de California (Caltech) en Pasadena, California, EE.UU. En otro momento de su charla, Hawking afirmó que la teoría de la Creación «no se sostiene», tal y como demuestran los datos obtenidos desde hace décadas por los astrónomos utilizando los más potentes telescopios espaciales.

9- «La mayor parte de mi trabajo en agujeros negros podría no ser demostrada nunca», tras recibir un premio de la Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento.

10- «No existen los agujeros negros». Hawking sostiene que el llamado «horizonte de sucesos» -la frontera invisible que retiene en su interior cualquier tipo de materia, incluso la luz- no existe como tal. El científico sustituye esta barrera por lo que llama un «horizonte aparente», que mantendría prisionera la materia sólo temporalmente.

