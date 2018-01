El jeta acosador que manosea el culo de esta chica e intenta justificarse así…

En la ciudad australiana de Gold Coast, estado de Queensland, una joven ha sufrido acoso sexual en la puerta de su casa por parte de un desconocido, informa medios locales.

La agresión ocurrió el pasado domingo, cuando Jesse Ratu, de 24 años, regresaba a su casa después de una caminata matutina. En las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad, se observa al agresor acercarse a su víctima para posteriormente tocarle el trasero en repetidas ocasiones, según recoge RT.

La mujer estaba conmocionada por lo que acababa de pasar, pero quedó atónita por la excusa que le ofreció el desconocido. "Dijo algo como: 'Lo siento, tenía que hacerlo, tienes el mejor trasero'", relató Ratu.

Aterrorizada por lo que acababa de pasar, la joven cerró rápidamente la puerta detrás de ella y cuando llegó a su apartamento le contó a su esposo, quien furioso salió corriendo a la calle en un intento por dar con el agresor.

En vista de que no pudieron encontrarlo, la pareja llamó a la Policía y puso la respectiva denuncia. Varias personas han preguntado a Ratu por qué no enfrentó al hombre, pero fue lo último en lo que ella pensó en ese instante aterrador.

"Me tomó unos segundos darme cuenta de lo que había pasado, pero cuando lo asimilé, no quería estar ni un segundo más cerca de él. Solo quería escapar y ponerme a salvo", dijo. La Policía todavía no ha dado con el agresor, y en caso de que sea capturado podría enfrentar cargos por asalto indecente.

