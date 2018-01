Esta nota sobre la cena de un padre a sus hijos caraduras lo peta en las redes

El padre de la usuaria de Twitter @UandiMills está recibiendo el aplauso unánime en las redes sociales tras la nota que dejó a sus hijos para la cena.

En la imagen colgada por esta tuitera, se puede ver una nota escrita flanqueada por un cuchillo a la izquierda y dos barras de pan a la derecha.

Y en ella se puede leer:

En menos de 24 horas, el mensaje acumula ya más de 2.600 retuits y más de 3.900 'me gusta', según recoge ElHuffPost.

Lo curioso del asunto es que, pese a los esfuerzos de su progenitor, ambos hermanos decidieron cenar fuera de casa.

Por si no lo habían visto, su padre les envió por WhatsApp la imagen:

me he ido a cenar fuera y me lo ha pasado por WhatsApp por si no lo había visto. Inventado, sí. pic.twitter.com/0LtFkVK71T