El genial y emocionante discurso de Lolita contra las drogas

Una semana más, la noche vino cargada de actuaciones de calidad desigual, aunque todas ellas divertidas y hechas con ganas. Àngel Llàcer, Chenoa, Lolita y Carlos Latre, los cuatro jurados del programa, no lo tuvieron nada fácil en esta decimocuarta gala para seleccionar al ganador, tal como ocurrió en la gala anterior, cuando Miquel Fernández se llevó el oro tras interpretar a Nat King Cole.

Como viene siendo costumbre en el programa, esta gala también recibió unas cuantas visitas de artistas de primer nivel. La nómina de invitados de esta semana fue dificilmente mejorable, con la aparición en plató de Carlos Baute, Ruth Lorenzo y Massiel. El venezolano fue el invitado estrella de la gala, pero no por ello estuvo exento de la crítica del jurado, al que tuvo que ganarse imitando a Celia Cruz, según recoge ABC.

Massiel apareció en el programa para añadirle más tensión a la actuación que La Terremoto de Alcorcón tenía que hacer. Y es que a la concursante le había tocado precisamente imitar a la cantante eurovisiva, un número ya de por sí bastante complicada. Por su parte, Ruth Lorenzo llegó para echarle una mano a Miquel Fernández en su imitación de Meat Loaf y Cher.

El resto de concursantes actuaron a título individual, pero no por ello peores ni menos meritorias. La gala la desvirgó Pepa Aniorte, que metiéndose en la piel de Jennifer López se llevó la ovación del público y palabras laudatorias del jurado. David Amor, responsable de buena parte de los momentos simpáticos del programa, hizo de Drake en una actuación que se recordará como una de las más originales de Tu cara me suena.

Uno de los momentos más emotivos de la noche lo protagonizó Fran Dieli, uno de los aspirantes que ya se postula como favorito para llevarse el oro. En la última gala, el pulsador le había otorgado el privilegio, y la gran responsabilidad, de imitar a Enrique Urquijo. La canción que le tocó en suerte fue Aunque tú no lo sepas, que hace pocos años se hizo famosa por la versión de Quique González.

Cuando Dieli se bajó del escenario, entre una ruidosa ovación del público, el jurado se deshizo en halagos hacia su talento. Carlos Latre puso voz a un sentir general, y aseguró que «has logrado tocarnos el corazón a todos, y me encanta que la música me emocione». Acto seguido tomó la palabra Lolita, que más allá de comentar la brillante actuación, quiso extraer una lección de la vida y obra de Enrique Urquijo: «Me gustaría que la juventud de hoy en día aprendiese algo de las vidas de estos artistas. No quiero hacer un discurso ni en contra ni a favor de nada, pero que se den cuenta que estos músicos, por una tontería, un día se vieron tirados y muertos en la calle. Por favor, que no caigan en los mismos errores».

Fuente: ACB/Leer más

VIDEO DESTACADO: 'Got talent': Wendi Superstar impresiona a todos con su “movimiento de pechamen”… menos a Risto