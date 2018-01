Estos son Los Pichis: chorizos de 14 años que se creían intocables hasta que mataron con gran violencia a unos ancianos

- Primero le robaron el monedero a Concha. Luego entraron en casa de Lourdes. Después le quitaron 20 euros a Carmen. Y al final...

... al final entraron en casa de Lucía y Rafael y los asesinaron a sangre fría, a golpes y navajazos. Los tres menores de edad que mataron al matrimonio de ancianos en Otxarkoaga (Bilbao) venían sembrando el terror en el barrio desde hace al menos dos meses. De etnia gitana y procedentes de familias desestructuradas, tenían un dilatado historial policial para su corta edad y habían protagonizado numerosos hurtos en el barrio en los últimos meses. Uno de ellos era vecino del barrio. Los otros dos venían de fuera a "pegarle el palo a los viejos". Daban tirones a los bolsos, metían la mano en los cestos, allanaban moradas... y siempre con ancianos como víctimas. Personas limitadas físicamente; presas fáciles para sus fechorías. El pasado día 18 se colaron en el piso de Lucía y Rafael y los mataron salvajemente. Dos de los asesinos tienen 14 años y pertenecen a Los Pichis, una de las familias gitanas más conflictivas de Bilbao. El otro tiene 16 años. Los tres han ingresado ya en el centro de menores de Zumárraga, según recoge David López Frías en El Español.

El crimen de esta pareja a manos de estos adolescentes ha sido el último de una serie de sucesos protagonizados por menores que han convulsionado a la capital vizcaína en el último mes. Otro asesinato el 23 de diciembre, una violación múltiple a una niña en Barakaldo el 28 del mismo mes y un atraco con pérdida de un ojo por parte de la víctima un par de días más tarde es el balance negro de los últimos 30 días.

De todos estos sucesos, el que más ha conmocionado a la sociedad vasca es el crimen de Lucía y Rafael. Una pareja de ancianos de 87 años, naturales de Zamora pero residentes en el barrio de Otxarkoaga desde hace más de 40 años. El pasado día 18, tres adolescentes entraron en su casa. A ella la apuñalaron y a él lo mataron a golpes. "Los queríamos todos mucho. Nunca se habían metido con nadie", lamenta Aitor, un vecino de su bloque el número 16 de la calle Zizeruena.

Eran muy conocidos en Otxarkoaga porque cuando aún estaban en edad laboral regentaron una tienda de pinturas en el barrio. "Por eso sabían los agresores que tenían dinero, porque tuvieron un negocio", aclara un vecino. Pero ya hace mucho tiempo que traspasaron el comercio. A Rafael le había dado un ictus y tenía la movilidad muy limitada. Ahora se dedicaban a descansar. Salían poco a la calle, cuentan los vecinos. "Total para qué, si a la que salimos los viejos nos van a atracar", lamenta una vecina que compra ternera en la Carnicería de Champi (justo enfrente del bloque donde mataron a la pareja) y que no se quiere identificar. "No, no, no me preguntes el nombre que yo ahora tengo miedo por cualquier cosa", se zafa.

Fuente original: El Español/Leer más

VÍDEO DESTACADO: Esta joven grabó su propio asesinato tras discutir con su vecino