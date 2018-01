Las redes alucinan con este alumno de ocho años que revela las mentiras de la historia de EE.UU.

Un alumno de Chicago, de nombre King Johnson, se ha convertido en la sensación de la Red con solo 8 años de edad gracias a sus contundentes afirmaciones sobre la historia de EE.UU., reporta The Independent.

Johnson acusa a su profesora en una carta, que se ha hecho viral en las redes sociales rápidamente, de mentir sobre la historia nacional. El chico afirma que Cristóbal Colón no descubrió América como le enseñaron, sino que fueron los indios americanos. "Me gusta el Día de la Raza (Columbus Day) pero prefiero que no me enseñe mentiras", escribió con contundencia Johnson, según recoge RT.

This kid roasting his teacher for lying about Christopher Columbus is the greatest thing you'll read today: https://t.co/uTOBMKggwQ pic.twitter.com/7y5MoDKbeg — The Root (@TheRoot) 23 de enero de 2018

"Mi madre me ha dicho que el único Cristóbal que nosotros reconocemos es Wallace", mencionando famoso rapero estadounidense Christopher Wallace, más conocido como 'The Notorious B.I.G.'. Además, el chico se hace una inquietante pregunta al final de su escrito: "¿Cómo personas blancas pueden enseñar historia a la gente negra?".

Fuente: RT/Leer más

VÍDEO DESTACADO: ¡Impresionante! Descubren un 'iPhone' de la época colonial en una pintura de hace 80 años