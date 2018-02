Violencia en las aulas: un profesor recibe un golpe, publica la foto y se hace viral

«Esa es mi mano. No hay nada grave. Es solo una contusión sin importancia. Y sería sin importancia si me la hubiera hecho yo en el gimnasio. Ha tenido lugar en mi puesto de trabajo. Y no desempeño un trabajo en el cual una lesión de este tipo pueda ser algo normal. Soy docente y esta lesión me la ha causado un alumno».

Así empieza la desoladora publicación de Fran Amroth en su cuenta de Facebook. Este profesor de Jerez de la Frontera decidió publicar una foto de una lesión sufrida en clase para denunciar la violencia que se vive en las aulas.

El profesor cuenta cómo el niño que le dio el golpe lo hizo de forma inintencionada pero, aún así, llevó al caos el colegio porque tuvo que detenerlo para que no le pegara a un compañero.

Fuente: ABC/Leer más

