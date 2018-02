¿Quiénes eran mejores guerreros: las legiones romanas o las falanges griegas?

«¡Ah! ¡Los generales! Muchos, pero no buenos para mucho». Así reza una de las citas más conocidas del autor clásico Aristófanes, que murió hace casi 2.500 años sin advertir que algún día todos podríamos ser generales con solo un teclado, un ratón y un ordenador. Esta semana ABC Historia recomienda «Field of Glory II», un juego táctico de tablero trasladado a la magia del ordenador, donde la fidelidad histórica está cuidada al detalle y permite adentrarse en las guerras de hoplitas, persas, romanos, macedonios... sin desmerecer a otras facciones menores. Editado por Slitherine Ltd, este videojuego permite recrear las grandes batallas de la Antigüedad, de las Termópilas a Magnesia, de una forma tan compleja y realista que convierte, en comparación, la espectacular saga de Total War en un parchis con pretensiones.

«Field of Glory II» permite jugar con 78 Ejércitos y 48 Facciones a elegir en un amplio abanico de escenarios históricos, tanto a nivel individual como multijugador. Claro está, que los grandes protagonistas del juego son Roma, Cartago y Grecia. Entre las campañas se puede recrear las conquistas de Julio César, el desafío de Aníbal y la agónica guerra que convirtió a Pirro de Épiro en el sinónimo de un triunfo o victoria «obtenido con grave daño para el vencedor». En este sentido la opción Auge de Roma hace las veces de campaña personalizable, sin que sea necesario escoger la facción latina para jugarla. Otra posibilidad es jugar las campañas diseñadas por otros usuarios. No en vano, estas campañas sirven como un mero hilo conductor para las batallas y no permiten, como en otros títulos de estrategia, desarrollar las unidades o una gestión de recursos. Una excusa poco cultivada para llegar a la verdadera sustancia de «Field of Glory II»: las batallas.

El juego de estrategia, que cuenta con una versión en español, es en esencia un simulador de batallas hiperrealista (por tanto, «hiperhistórico») por turnos en el que cada unidad tiene un abanico de acciones donde elegir como «cargar» (atacar de frente), «disparar» o «retroceder». Realista no por los gráficos, muy limitados, sino por el trasfondo y el alto número de unidades jugables. Cada ejército exige una forma distinta de luchar según el periodo y tiene puntos fuertes a los que sacar partido y puntos débiles que toca minimizar. Los ríos, los bosques, las pendientes... también los elementos geográficos entran en liza en un título donde las probabilidades de éxito y de fracaso aparecen en tiempo real, de modo que se puede saber el estado de ánimo de cada unidad y prevenir que huyan del enemigo.

Fuente original: César Cervera, ABC/Leer más

VÍDEO DESTACADO: Videojuegos famosos que nunca fueron de Nintendo