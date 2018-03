El Mapa de Vinland: ¿Llegaron los vikingos a América antes que Colón o todo es un fake?

La Universidad de Yale someterá a pruebas de alta tecnología el controvertido Mapa de Vinland, supuesta prueba del descubrimiento de América por escandinavos siglos antes de la llegada de Colón.

Las nuevas imágenes RTI (Reflectance Transformation Imaging) podrían revelar información sobre el mapa, que pretende ser un mapa del mundo del siglo XV con una representación precolombina de "Vinland", una sección de la costa de América del Norte al suroeste de Groenlandia.

Considerado ampliamente una falsificación moderna, el mapa, si finalmente es genuino, habría demostrado que los escandinavos fueron los primeros europeos en llegar al Nuevo Mundo, alcanzando América del Norte siglos antes de Cristóbal Colón.

El mapa está expuesto hace medio siglo en Yale bajo una cúpula geodésica. Una serie de cámaras y lámparas colocadas en el domo fotografiarán la superficie del mapa de pergamino mientras la luz se proyecta desde diferentes ángulos.

Las fotos digitales se compilarán utilizando un software especial, creando una imagen dinámica que muestra la textura de la superficie del mapa desde docenas de ángulos de iluminación.

Las imágenes permitirán estudiar la topografía del pergamino del mapa. Una versión en miniatura permitirá a los investigadores explorar el grosor y la morfología de las líneas de tinta del mapa desde la pantalla de un ordenador.

Este trabajo con RTI es parte de un nuevo análisis científico del mapa en curso en los laboratorios del IPCH (Institute for the Preservation of Cultural Heritage) en el campus oeste de Yale para comprender mejor su composición material y la relación de estos materiales con dos volúmenes medievales con los que el mapa estaba vinculado: parte de la enciclopedia de Vincent de Beauvais, "Speculum historiale" y la "Relación tártara", una historia de los turcos, mongoles y tártaros.