Los tuits mas locos de hombres durante la huelga feminista

8 de marzo de 2018. Jueves. Huelga feminista.

Miles de mujeres en toda España han secundado los paros laborales, de consumo y de cuidados convocados con motivo del Día de la Mujer.

Esto ha hecho que muchos hombres se hayan tenido que enfrentar, por primera vez en mucho tiempo (y quién sabe si en su vida) a una lavadora, a una plancha o a una aspiradora, según recoge ElHuffPost.

O quizás no, pero muchos en las redes sociales han aprovechado esta jornada histórica para reírse de sí mismos.

#8MarzoHuelgaFeminista

- He tenido que barrer, fregar el piso, hacerme la comida... La cena me tocará también.... He puesto la lavadora y he fregado los cacharros.. Ya he bajado al perro 2 veces... Éxito de huelga feminista en mi casa.. pic.twitter.com/I51HNpU4sG