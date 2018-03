El hombre que no iba en el barco y pudo ser responsable de la catástrofe del Titanic

Un marinero que fue despedido de un puesto clave en el Titanic en el último minuto podría ser el culpable de que el primer viaje del famoso transatlántico fuera también el último, informa el medio británico Burton Mail.

David Blair, el segundo oficial del barco, tenía 37 años y una experiencia considerable cuando una decisión de White Star Line, la compañía propietaria, ordenó reemplazarlo por otro marinero con más años de experiencia justo el día antes del nefasto viaje, según recoge RT.

Pero Blair se olvidó de entregarle a su sustituto la llave que abría el armario donde se guardaban los prismáticos. Precisamente esos prismáticos habrían permitido a la tripulación detectar, antes de que fuera demasiado tarde, el iceberg que provocó el trágico hundimiento.

