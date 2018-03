Palabras científicas que seguro usas mal sin saberlo

Antisocial es un término que se usa frecuentemente para describir a personas tímidas e introvertidas, pero lo cierto es que la palabra antisocial tiene un significado bastante más oscuro, ya que esta conducta implica que sus actos pueden perjudicar a otras personas, esto es, que se considera un peligro para la sociedad. Demasiado para un tímido solitario.

Mientras que la psicopatía es un trastorno de la personalidad que diagnostican los expertos, la sociopatía no lo es. En la psicopatía, los individuos presentan tendencias antisociales innatas (ya sea por diferencias biológicas o de función cerebral) que dificultan la socialización. La personalidad psicopática produce una conducta anormalmente agresiva e irresponsable. En la sociopatía, los individuos poseen un temperamento normal, pero sin atributos socializadores a causa de una crianza negligente por parte de los padres. El resultado es un adulto salvaje, incapaz de socializar adecuadamente y con inclinación a la comisión de delitos, según recoge Sarah Romero en Muy Interesante.

Los expertos también se esfuerza por explicar cómo la locura y la incompetencia no son lo mismo cuando se trata de cargos legales. Así, por ejemplo, una persona que se encuentra legalmente loca en un juicio no puede ser declarada culpable de un crimen, pero si es considerada incompetente, no puede ni siquiera enfrentarse a un juicio.



El refuerzo negativo implica la retirada de un estímulo, y esto aumenta la probabilidad de un comportamiento anterior positivo, mientras que el castigo, implica la presentación de un estímulo negativo y, al contrario que el anterior, disminuye la probabilidad de un comportamiento anterior deseado. Sin embargo, este hecho no ha impedido el uso indebido de estos términos en numerosas fuentes populares e incluso programas de televisión, como la famosa serie The Big Bang Theory.

