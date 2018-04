Eduardo Inda: "Habría que medir por el mismo rasero que a Cifuentes a Iglesias, Errejón y Echenique"

En inglés, que es un idioma también muy refranero, cuando se quiere hacer hincapie en la necesidad de juzgar a todos por el mismo rasero, se dice: "What's sauce for the goose, the gander ought to get in on, too."

Traducido al castellano quiere decir que "la salsa que es buena para el ganso, es buena para la gansa", o en otras palabras que hay que tratar con las mismas reglas a todos, algo que en cadenas de televisión como LaSexta ignoran o se saltan intencionalmente a la torera, como este 7 de abril de 2018 les recordó en plató Eduardo Inda

El director de OKDIARIO calificó este sábado de “escándalo” y “chapuza sideral” la falsificación del acta del máster de Cristina Cifuentes impartido por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid.

Y a continuación Inda ha pedido que se mida a los líderes de Podemos Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Pablo Echenique “con el mismo rasero que ha Cristina Cifuentes”.