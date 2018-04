La desternillante guía rápida de “inglés para taxistas”

Puede que seáis de esos turistas que no se atreven a hablar cuando visitan Londres. O quizás cuando al fin os animais, se os escapan cosas como "I'm in the flower of life" para decir que os sentís en la flor de la vida, o que algo "cost a kidney" para decir que cuesta un riñón. En ese caso, lo vuestro es spanglish del malo, pero no os preocupéis porque no sois los únicos...

Además, afortunadamente las cosas han cambiado mucho respecto a los años 80: por entonces, los que se defendían con cierta fluidez en inglés eran una minoría, así que se publicaban guías rápidas para que los taxistas de la época pudieran defenderse con sus clientes "guiris".

Pues bien, estas guías han desaparecido con el paso del tiempo, pero las que permanecen valen su peso en oro. Por ejemplo, la que ha rescatado el tuitero @Picahierros, que se ha convertido en uno de los fenómenos virales de la semana.

No os la perdáis, porque merece la pena, ¡y mucho!

VÍDEO DESTACADO: Así es el prototipo de tamaño real del taxi volador de Airbus