Reto: ¿Sabrías descifrar el llamado enigma del café?

El enigma del café ha provocado todo tipo de reacciones entre los usuarios de las redes sociales. El acertijo muestra una imagen de una jarra de café que se vierte sobre una serie de tuberías. Debajo de cada conducto hay cuatro tazas de café con recorridos diferentes, y el enigma es intentar acertar qué taza de café se llenaría primero.

Los lectores tendrán que sacar provecho de su capacidad de observación y pensamiento lógico. Resolver este tipo de problemas de forma sencilla y racional puede ser la clave para dar con la solución correcta del rompecabezas del café. Muchos usuarios tuvieron la sospecha de tener la solución, pero pocas personas contestaron correctamente, según recoge lavanguardia.

Hay cuatro lugares donde el café podría terminar hipotéticamente, y en cada extremo aparece una taza numerada. En función de la forma y la disposición de las vías, debes imaginar el recorrido de líquido y adivinar qué taza tomará café primero. ¿4, 9, 5 o 7?

Let’s see who’s brain works 😭 who gets coffee first ? 👀🤔 pic.twitter.com/CqCtIeKVsJ