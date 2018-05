¿A que no sabes por quién pide el voto el líder de los profesores que acosaron a hijos de guardias civiles?

Josep Lluís del Alcázar, el profesor erigido en portavoz del instituto de San Andrés de la Barca (Barcelona), donde hijos de guardias civiles sufrieron el acoso por parte de varios profesores tras el 1-O, pidió el voto para Podemos en las pasadas generales.

Alcázar, que forma parte del partido Liga Internacionalista, fue uno de los promotores del manifiesto en el que, el 26-J, se llamaba a un “voto crítico” representado en Podemos-y sus confluencias- y en Bildu, en el caso particular del País Vasco, según recoge Luz Sela en okdiario.

“Nuestra posición no es abstencionista, no animamos a los trabajadores y las clases populares a inhibirse de los procesos políticos. Llamaríamos al boicot a las elecciones si hubiera un proceso popular construyendo otras estructuras de decisión, pero no es el caso. Por ello llamamos a votar aquellas opciones de izquierda que profundizan la crisis del régimen del 78, y concretamente, las variantes de Podemos. En el País Vasco, este papel responde también a Bildu”, se señalaba en el comunicado.