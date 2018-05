Estos bancos anti-sintecho avergüenzan a todo el mundo

No pasa un día sin que no surja un nuevo debate en las redes sociales.

Aunque es cierto que algunas polémicas surgen por las razones más triviales —y que a veces parece que hay gente que tiene demasiadas ganas de ofenderse—, en otras ocasiones salen a la luz asuntos que nos podrían haber pasado desapercibidos, y que es importante conocer (Este ‘millonario’ cachondo se vistió de vagabundo para hacerles una putada a los camareros).

Por ejemplo, la última controversia en las redes, que comenzó con una aparentemente inocente foto… de un banco. Pero, como vais a comprobar, esconde una realidad que muchos ignorábamos, y que nos ha hecho perder la fé en la humanidad.

Como sabréis, la crisis económica de los últimos años ha provocado que cada vez más personas duerman en las calles. Por este motivo, muchas organizaciones se han volcado en intentar hacer la vida más fácil a los sintecho… pero no todo el mundo rema en la misma dirección.

Un ejemplo de ello es la llamada “arquitectura anti-sintecho”, que existe desde hace unos años en muchas grandes ciudades, entre las que se encuentra Madrid. Se trata de introducir elementos en las calles destinados a que la gente sin hogar no pueda dormir cerca.

Las medidas a veces son difíciles de detectar por su sutileza: un simple “apoyabrazos” en mitad de un banco, o unos pequeños picos metálicos en el suelo… pueden pasar desapercibidos a ojos de los viandantes, que ignoran que su misión final es impedir que los sintecho puedan tumbarse.

El tuitero Bryan Brown compartió en Twitter imágenes de varios elementos de la calle que son ejemplos perfectos de arquitectura anti-sintecho, aunque a primera vista sean difícil de identificar:

Anti-homeless architecture is just about one of the most depraved, hateful, unsympathetic things our species has ever created, and truly makes me sick every time I see examples of it. pic.twitter.com/71U5RSj2tz