Este desconocido ayuda en el metro a un padre con las matemáticas de su hijo

Las matemáticas nunca fueron su fuerte, pero Corey Simmons, diseñador de profesión, estaba decidido a ayudar como fuera a su hijo con las fracciones de su tarea escolar, por lo que no dudó en pedir ayuda en el metro a un desconocido que le ayudó con mucho gusto, informa The Washington Post.

Denise Wilson, otra pasajera que iba en el mismo vagón del metro de Nueva York, captó la imagen de los dos hombres resolviendo los deberes de matemáticas y la publicó en Facebook, donde esta entrañable historia se hizo viral.

Según explicó Simmons a CBS New York, su hijo de tercer grado no aprobó un test de matemáticas en clase y resolvió ayudarle, si bien no recordaba la diferencia entre numerador y denominador. En esas, vio que un hombre que "parecía profesor" entró al vagón y decidió preguntarle sobre la tarea. El desconocido se avino a ayudarle y durante unos veinte minutos los dos hombres estuvieron resolviendo los problemas matemáticos para luego podérselos explicar Simmons a su hijo.

La mujer que fue testigo de la escena dijo que esta situación "alegró su corazón", por lo que decidió fotografiar a los protagonistas y contar la historia ya que, se lamenta, a veces la gente no se preocupa de los demás, y todos se ignoran entre sí. "Fue genial", confiesa la mujer.

