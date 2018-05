Feroz espadazo de Pérez Reverte al senador de Compromís que calificó a Don Pelayo de 'franquista'

Tremendo espadazo, por no decir rosario de zascas o manta de leches propinadas por Arturo Pérez Reverte al senador de Compromís Carles Mulet, el atolondrado que esta semana, durante un debate en la Cámara Alta, manifestó con toda la seriedad del mundo que Don Pelayo fue un precedente 'franquista'.

El desbarre del tal Mulet llegó después de que Foro Asturias presentase una moción en el Senado, solicitando la emisión de un sello y una moneda conmemorativa de la coronación de la Virgen de Covadonga y del 'origen del Reino de Asturias y de España con don Pelayo'.

Mulet calificó esa iniciativa de 'rancia, franquista y ridícula'. Este senador valenciano es el mismo que llamó 'gusana' a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz; preguntó al Gobierno de España si dispone de un protocolo para hacer frente a un 'apocalipsis zombie'; y solicitó que los restos mortales de Francisco Franco sean depositados en la sede central del PP.

Pérez Reverte, para quien la Historia es importante, subió la noche de este 11 de mayo de 2018 un par de mensajes a Twitter comparando un senador español (Mulet) y un senador romano (Marco Tulio Cicerón):

Don Pelayo murió en 737. Es decir, 1.155 años antes del nacimiento de Francisco Franco y 1.199 años antes del comienzo de la Guerra Civil española y la posterior dictadura.

Aunque a veces tiene salidas de pata de banco, en esta ocasión, la vicesecretaria general del PSOE, la asturiana Adriana Lastra, se ha puesto del lado de los cuerdos y ha acusado a Compromís de atacar nuestra historia, nuestros símbolos y nuestra cultura:

Carles Mulet ha intentado taparse el culo, argumentando que Pérez Reverte juzga su frase fuera de contexto:

Señor papanatas, le recomiendo ver la intervención y no la manipulación de la cavernas, sobre el tema. Bocazas

Pérez Reverte que no es de los que deja escapar vivo al enemigo, le ha vuelto a sacudir:

Mulet, visiblemente acojonado, ha cambiado de táctica y ahora apunta al diario 'ABC', que fue el medio que primero reseñó la bobada del senador de Castellón:

Esa tiene buena pinta, con libros viejos y lomos amarillentos como usted. La del @Senadoesp es especialmente bonita. Yo le recomiendo un paso x youtube para no fiarse tanto del @abc_es, aunque imagino q lo imporante no es la verdad, no? .