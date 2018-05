La capa de invisibilidad ya existe

Los submarinos podría estar equipados con una capa de invisibilidad al estilo Harry Potter. Amanda D. Hanford, de la Universidad Estatal de Pensilvania (EE.UU.) está dando los pasos introductorios para crear capas de suelo acústicas. Estos materiales redirigen las ondas que se aproximan alrededor de un objeto sin dispersar la energía de la onda, ocultando el objeto de las ondas de sonido.

Durante la 175ª Reunión de la Acoustical Society of America, que ha tenido lugar esta semana en Minneapolis, Minnesota (EE.UU.), Hanford describirá el diseño de un metamaterial que permite que las ondas de sonido se doblen alrededor del objeto como si no estuviera allí. Los metamateriales comúnmente exhiben propiedades extraordinarias que no se encuentran en la naturaleza, como la densidad negativa. Para trabajar, la celda unitaria, el componente más pequeño del metamaterial, debe ser más pequeña que la longitud de onda acústica en el estudio, según recoge Beatriz de Vera, N+1.

Hasta la fecha, la mayoría de los metamateriales acústicos han sido diseñados para desviar las ondas de sonido en el aire. Hanford decidió llevar este trabajo un paso más allá y aceptar el desafío científico de intentar la misma hazaña bajo el agua, un entorno más complicado porque el agua es más densa y menos compresible que el aire. Después de múltiples intentos, el equipo diseñó una pirámide de un metro de alto con placas de acero perforadas. Luego colocaron la estructura en el suelo de un gran tanque de investigación submarino, y dentro de este, un hidrófono fuente producía ondas acústicas entre 7.000 Hz y 12.000 Hz, y varios hidrófonos del receptor alrededor del tanque monitoreaban las ondas acústicas reflejadas, informa Phys.org

De este modo, la onda reflejada desde el metamaterial coincidía con la fase de la onda reflejada desde la superficie. Además, la amplitud de la onda reflejada del objeto envuelto disminuyó ligeramente. Estos resultados demuestran que este material podría hacer que un objeto parezca invisible a instrumentos subacuáticos como el sonar.

Usando la transformación de coordenadas lineales, los investigadores pudieron mapear la superficie plana del fondo del tanque y determinaron que el espacio se comprimió en dos regiones triangulares de camuflaje que consisten en el metamaterial diseñado.

Estos resultados muestran el potencial de contribuir a las aplicaciones del mundo real, como los materiales acústicos para amortiguar el sonido y que parezcan invisibles bajo el agua.