No es tan extraño aprobar media carrera de Derecho en un año: el abogado que hizo la carrera en tiempo récord

"Es tremendamente anormal aprobar de golpe media carrera de Derecho. Lo normal es que los alumnos vayan a clase, se saquen un curso por año y falten a una o dos asignaturas. Si eres un poco malo, tardas un año más en terminar. Si eres muy malo, tardas tres años. Pero que un alumno se lo tome con tanta calma y de repente apruebe casi tres cursos a la vez es casi imposible".

Este es el testimonio de una alta fuente universitaria a la que El Mundo se aferra para defenestrar a Pablo Casado, acusándole de haberse sacado el grado en Derecho en el Cardenal Cisneros de Madrid gracias a las presiones ejercidas por Esperanza Aguirre y otros dirigentes del PP.

Parece «extraño», «improbable», «excepcional» y «poco creíble» lograr aprobar 12 asignaturas «de las de antes, de las del plan antiguo», en apenas un curso, vienen a decir estas autoridades de la Universidad pública.

No es tan extraño. Periodista Digital ha encontrado el caso de un abogado graduado en la Universidad Complutense que solo en un año 1996-1997 se sacó 14 asignaturas de primero, segundo, tercero, cuarto y hasta quinto año de Derecho.

Este profesional, abochornado por el escarnio al que se está sometiendo a Pablo Casado y que pide mantener el anonimato, nos ha hecho llegar el documento expedido por la Complutense en el que puede comprobarse cómo aprobó 14 de las 25 asignaturas de la carrera de Derecho en un solo año.

El currículo académico de este profesional desmonta de un plumazo la versión de El Mundo que sostiene que es casi imposible aprobar media carrera de golpe.

Consultado en conversación telefónica con PD sobre si hace falta tener cualidades mentales por encima de lo normal para sacarse media carrera de Derecho en un solo año, este abogado se resta méritos:

"Creo que hay que tener mentalidad de opositor. Es una cuestión de horas. No es habitual si tienes 18 años pero a mí me pilló con 30 años, y eso marca una diferencia sustancial porque a mí el espíritu universitario de jugar al mus en la cafetería se me había pasado y no podía perder el tiempo".



"Yo estaba matriculado en asignaturas que cursaba mañana, tarde y noche. Lo único que hice fue estudiar. Si Derecho hubiese sido mi primera carrera no lo hubiera podido hacer pero en mi caso era mi segunda carrera . A mí lo que me divertía era aprender. Es verdad que no es habitual pero si tienes una edad y le echas horas, lo sacas adelante. Cualquier opositor te saca la carrera en un año solo estudiando".