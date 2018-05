Así es la inteligencia artificial que corrige exámenes

Gracias al deep learning y al aprendizaje continuo, la inteligencia artificial que opera ya en 60.000 instituciones a lo largo y ancho del país ''lee'' los trabajos que los profesores suben a una base de datos común. Ya es capaz de corregir textos en chino e inglés y, además, no solo se encarga de dar una nota, según computerhoy.

Esta IA ''educativa'' es capaz de sugerir y recomendar a los alumnos diferentes procedimientos o acercamientos a un texto o prueba para que consigan éxito, o mejores resultados, la próxima vez.

Así, es capaz de reconocer no solo si el contenido es el correcto o no, sino también el estilo, las estructuras gramaticales y hasta si los alumnos rellenan párrafos, demostrando querer alargar el texto al no tener mucha idea del tema tratado. Vamos, que esta IA sabe si los alumnos se van por las ramas o responden de forma concisa.

Eso sí, parece bastante dura, ya que la IA corrigió un artículo del Washington Post de 2015 al que otorgó un 71,5 sobre 100, deduciendo que había inconsistencias en el ritmo y el foco del texto.

VÍDEO DESTACADO: La Inteligencia Artificial cambiará el modo en que hacemos medicina