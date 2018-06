Este colegio prohíbe a los niños el uso de pantalones cortos ofreciendo faldas en su lugar

La escuela Chiltern Edge Secondary School, en el distrito de South Oxfordshire, ha prohibido a los niños usar pantalones cortos durante los calurosos meses de verano. Eso sí, ante las numerosas quejas recibidas por parte de algunos padres, el centro ha explicado que, si lo desean, sus hijos t ambién pueden usar faldas. La nueva política de uniformes estipula que solo está permitido llevar “faldas o pantalones largos”, según lavanguardia.

Según el diario británico The Daily Mail, el revuelo comenzó cuando un padre preguntó en el centro si su hijo podía usar pantalones cortos como medida para el verano. La respuesta fue inesperada, ya que recibió un rotundo “no” ya que no se permitían pantalones cortos, pero como tenían una nueva política de género neutral, los niños podían optar por usar faldas.

El padre, Alastair Vince-Porteous explicó en declaraciones al diario: “Me dijeron que los pantalones cortos no son parte del uniforme. Es una lástima que no podamos ser más maduros al respecto, no estamos pidiendo faldas ra-ra o jeans ajustados, solo pantalones cortos a medida grises durante dos meses al año, no es gran cosa”. “Sé que en el pasado otras escuelas usaban faldas, así que le pregunté si mi hijo podía hacer eso, y la escuela dijo que sí”.

VÍDEO DESTACADO: Se duerme en clase y su profesor le hace esto