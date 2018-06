¿Sabes por qué a Rusia se le estereotipa con los osos?

Es probable que alguna vez hayas oído historias de canguros saltando y luchando en suburbios de Australia, o vacas caminando libremente por calles de la India. Ahora, con el Mundial Rusia 2018, es imposible no enterarse del esterotipo animal del país euroasiático, los osos. ¿De dónde viene esta asociación?, segúnAdrian Díaz, N+1.

De acuerdo The Russian Store, los osos han habitado Rusia desde hace muchísimo tiempo. Desde la antigüedad ya recibían el respeto de los pobladores al ser considerados señores del bosque y eran honorados con pinturas rupestres de sus siluetas.

Debido a esto, y por su gran fuerza y agilidad, estos animales fueron protagonistas de historias, cuentos y mitos que se expandieron por toda Rusia.

Actualmente, son los mismos rusos quienes se encargan de divulgar estas historias por la (no común) aparición que pueden hacer algunos osos en territorios ocupados por seres humanos.

Pero el estereotipo del oso ruso ha tenido, además, tintes políticos. Acaso la política es la principal culpable de esta asociación. Fue usado en caricaturas, artículos y obras de teatro desde el siglo XVI haciendo referencia al Imperio Ruso, a la Unión Soviética y a la Federación Rusa. Fue Occidente quien le dio más uso, empezando por caricaturas británicas y después en los Estados Unidos, y no siempre en los términos más amables: se trataba de sugerir que Rusia era gigante, brutal y torpe, como un oso, como se puede apreciar en las caricaturas del siglo XIX a continuación.



Revista británica satírica Punch. El Oso Ruso se sienta en la cola de el Gato Persa mientras el León Británico observa, 1911.



El oso ruso sentado a la derecha entre los poderes europeos cortejados por Bismarck para aislar a Francia.

No te equivoques. Estos animales realmente grandes no aparecen amistosamente a buscar un aperitivo dentro de una canasta de picnic (como lo haría el buen Yogui). Cada año se reportan incidentes de personas asesinadas por ataques de osos en los bosques de Sajalín o en el archipiélago de Shantar, un conjunto de islas verdaderamente salvaje y en el territorio de Khabarovsk.

De acuerdo a Russia Beyond, curiosamente, aunque muy pocos, la mayoría de estos ataques ocurren en el mismo mes: abril. Esto sucede, en gran parte, porque los osos despiertan de su hibernación y la comida escasea. No, es una razón para alarmarse; los osos no buscan saciar su voraz hambre con trozos de carne humana. En realidad, los ataques se producen por la irritabilidad que esta misma escasez les provoca. Aunque no lo creas, los osos pardos de Sajalín son animales tímidos por naturaleza. Sin embargo, su propio instinto de preservación puede volverlo muy agresivo.

Por eso, si viajas por motivo del mundial de fútbol, puedes perder cuidado. En junio los osos se encuentran mejor alimentados y, en conclusión, menos irritables.

