Este no es un artículo de consejo

"Hola David. Gracias por todo lo que estás haciendo para aumentar la esperanza de vida humana sana. Estoy emocionado por tu investigación. ¿Podrías decirme qué debería tomar? "Dr. Sinclair, ¿qué suplemento debería tomar? "Querido David, no voy a ser más joven por mi cuenta. ¿Podrías decirme por favor cuánto NMN, NR, metformina o resveratrol debería tomar? ", según linkedin.

Recibo mensajes como estos todos los días, y muchas veces varias veces al día. Y a pesar de que me gustaría, simplemente no tengo tiempo para responder a todos ellos. De ahí este breve artículo.

Primero, no obstante, una advertencia. Una grande. NO DOY CONSEJOS. No sobre qué químicos debes poner en tu cuerpo, al menos. Si deseas saber en qué restaurantes comer en Boston, Nueva York o Sídney, podría ser su tipo. Pero cuando se trata de cómo vivir una vida más larga y saludable, no voy a decirte "haz esto" o "no hagas lo otro". Soy investigador, no médico; No hago recomendaciones de salud y bienestar.

No me importa compartir lo que hago por lo que sea que valga la pena. De hecho, un espíritu de transparencia, creo que es bastante importante. Intento hacer todo lo posible para que mi vida y mi trabajo sean un libro abierto.

Entonces, con todo eso en mente, relájate, porque hay muchas cosas que revisar.

Vele, estoy bromeando. En realidad es bastante simple:

• Tomo 750 mg de NMN cada mañana, junto con un gramo de resveratrol y 500 mg de metformina.

SIP, eso es. Hay otras cosas que estoy haciendo con miras de llegar a los 100, muy sano y feliz, y seguir adelante a partir de ahí; tal vez escriba sobre esas cosas aquí en el futuro si hay interés, pero cuando se trata de la moléculas de longevidad que estoy poniendo en mi cuerpo, es eso.

¿Y? Hasta aquí todo bien.

Mi frecuencia cardíaca en reposo es de 57; la revisé nuevamente esta mañana. Eso, me dijeron, es el ritmo cardíaco de un atleta, y no soy atleta. Mis pulmones operan a unos niveles que los doctores esperan ver entre los adultos de 20 años, todo un shock ya que heredé el defecto genético pulmonar que contribuyó a la muerte de mi madre. Mi colesterol LDL y la presión arterial son considerados muy saludables para un adulto joven. Cuando hago ejercicio con pesas, me recupero rápidamente, al igual que cuando tenía 20 años. Cuando corro, me aburro mucho antes de cansarme.

