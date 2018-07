Despiden a esta profesora por enviar a un alumno fotos suyas desnuda y por besarlo en clase

Chelsea Hahn, una profesora de 25 años de una escuela en Ewing, Nueva Jersey, ha sido despedida, supuestamente, por besar a un estudiante de 17 años en clase, así como por enviarle fotos suyas desnuda y mensajes inapropiados, informa the Trentonian, según rt.

El municipio de Ewing (en inglés: Ewing Township) es un municipio ubicado en el condado de Mercer en el estado estadounidense de Nueva Jersey, según wp. En el año 2010 tenía una población de 35.790 habitantes y una densidad poblacional de 885,89 personas por km².

La Policía del municipio de Ewing arrestó a la mujer el pasado 1 de junio, acusada de poner en peligro el bienestar de alumno mediante conducta sexual. Según los oficiales de la Policía, Hahn envió "fotos y mensajes inapropiados al estudiante a través de las redes sociales" y le pidió que tuviera relaciones sexuales con ella.

