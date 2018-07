El Ministerio de Agricultura responde con soberbia tras su penoso patinazo con el mapa de España

A la mayoría de las personas nos da miedo hacer el ridículo. Esto es una verdad que muchos no se atreven a reconocer. Lo cierto es que la vergüenza o el miedo a no estar a la altura de lo que los demás esperan es algo muy habitual, más de lo que podrámos pensar a primera vista, según personalysocial. Tan normal, que no deberá preocuparnos sentir esa sensación, que es una sensación normal que tiene todo el mundo y que no deberíamos darle mayor importancia. Al Ministerio de Agricultura todo esto le da igual.

Dos días seguidos con el mismo fallo. El Ministerio de Agricultura demostró el martes, y volvió a demostrarlo el jueves, que la geografía no es lo suyo cuando compartió en redes sociales un mapa político de España. En el dibujo, elegido para dar datos del sector vinícola, Guadalajara aparecía como una provincia de Castilla y León, en lugar de estar ubicada en Castilla-La Mancha. Tal que así, según recoge Margarita Lázaro en huffingtonpost.

No han sido pocos los que al verlo no salieron de su asombro y le dieron un merecísimo suspenso en geografía, a lo que el Ministerio (o sus responsables en redes sociales) ha respondido con una buena dosis de humildad y con una cierta ironía.

"Ya sabíamos que Guadalajara traspasaba fronteras pero esta vez nos hemos pasado, disculpad", decían este jueves horas después de cometer por segunda vez el error.

A este tuit le ha seguido un tercero en el que POR FIN, la cartera que dirige Luis Planas da en el clavo con la ubicación de Guadalajara.

Han corregido a tiempo y no tendrán que presentarse en septiembre.

