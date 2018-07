Los manguitos y flotadores no sirven para evitar que tu hijo se ahogue: esta es la mejor opción

En esta época del año toda precaución es poca con los más pequeños a la hora de llevarlos a la playa, piscina o ríos.

Los Manguitos, burbujas, churros, o el flotador de toda la vida parece que en realidad no sirven de mucho, más que para dar seguridad a los responsables de los niños, algo de lo que alertan los socorristas en un más que recomendable artículo escrito por Carlota Fominaya en 'ABC':

"Ninguno de los elementos que ayudan a la flotabilidad es un elemento de seguridad. Todos ellos, flotadores, burbujas, churros o manguitos son, en el mejor de los casos, considerados como juguetes, no como elementos de seguridad. De hecho, en todos nos encontramos la misma advertencia: no protegen frente al ahogamiento"

advierte Pilar Naval, de Emergències Setmil, una empresa especializada en prestación de socorrismo acuático preventivo y asistencial.

Respecto al flotador de rosca,

¿Y los flotadores de rosca con agujeros para las piernas, o las burbujas a la espalda evolutivas?

«No, tampoco son seguros ninguno de ellos. Cada uno de estos métodos, prosigue, «nos venden seguridad. Nos dicen que no se pinchan, que no se pueden quitar... y yo les pregunto, ¿y alguno de estos métodos nos asegura la postura del niño? ¿Evitan de alguna forma que la cara del pequeño esté dentro del agua? La respuesta es no».

La mejor opción, puntualiza Jéssica Pino, técnico socorrista de la (RFESS), sería el chaleco, homologado, de su talla y adecuado a su peso.

Así lo corrobora Naval, para quien, sin ser tampoco un elemento de seguridad,

«que no lo es, y no nos exime de vigilancia continua, aporta alguna ventaja. Deja movilidad en brazos y piernas, no se afloja, no se lo quitan, alguno de ellos permite graduar el nivel de flotación añadiendo o quitando elementos y les mantiene en una posición adecuada, con la cabeza hacia atrás y la cara fuera del agua».