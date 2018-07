La vicepresidenta Calvo ofreció a los Franco negociar la exhumación y la respuesta fue “no es no”

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha sido la encargada de contactar con la familia Franco para negociar el proceso de exhumación de los restos de Francisco Franco. Y la respuesta con la que se ha encontrado el Gobierno no podía ser más contundente: “No es no“.¡, según recoge Juanan Jiménez en okdiario.

Pedro Sánchez prometió a bombo y platillo que los restos de Franco saldrían del Valle de los Caídos antes de agosto. El argumento del Gobierno era que la tumba del dictador no podía seguir en un lugar para víctimas de la guerra. Sin embargo, esa promesa se realizó sin ni siquiera consultar con la familia, cuyo permiso es imprescindible para poder desenterrar los restos y trasladarlos a otro lugar.

Hace tan solo 10 días, no hace tres semanas como aseguró el propio Ejecutivo, un alto funcionario se puso en contacto por primera vez con la familia en nombre de la vicepresidenta Calvo. Carmen Martínez Bordiú, la mayor de los 7 nietos de Francisco Franco –Carmen, Mariola, Francisco, Merry, José Cristóbal, Arancha y Jaime–, recibió la llamada para sentarse a negociar con el Ejecutivo al más alto nivel para tratar de llegar a un acuerdo.

Inmediatamente, Carmen trasladó a sus hermanos el ofrecimiento. Como en todo este proceso, la familia ha hecho piña y el resultado fue una contestación meridianamente clara: “No es no”.

Los Franco estaban dispuestos a negociar una exhumación pero no por la vía de la imposición y con tantas prisas

Y es que los Franco consideran que todo se ha hecho mal y por las bravas. Según fuentes del entorno familiar, los nietos habrían estado dispuestos a sentarse a negociar –antes de cualquier anuncio– una posible exhumación y traslado de los restos. Sin embargo, consideran que las formas del Gobierno de Pedro Sánchez y el desprecio hacia la familia del dictador han enquistado la situación. Ahora, Sánchez no tendrá más remedio que tirar de Real Decreto para poder exhumar los restos de Franco lo antes posible.

Carmen y sus hermanos, asesorados por el ex magistrado y abogado Santiago Milans del Bosch, que también asesora a la Fundación Franco, han establecido una estrategia legal para evitar que los restos sean sacados a la fuerza del Valle de los Caídos. Por el momento, los nietos de Franco han firmado un documento notarial negándose a que se desentierre el cadáver. Un documento que obra ya en poder del Abad responsable de la basílica del Valle de los Caídos, máximo responsable de la tumba.

