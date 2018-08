Compromis y el PSOE implantarán el próximo curso la asignatura de religión islámica en Valencia y Alicante

La Generalitat valenciana, controlada por esos mismos PSOE y Compromís que no pierden ocasión de atacar a los católicos, implantará el próximo curso la asignatura de religión islámica en Valencia y Alicante.

La decisión ha generado un tenso debate entre el PSPV-PSOE y el Partido Popular, que se ha trasladado a colegios públicos.

Este 31 de julio de 2018 se realizó una concentración a través de redes sociales, grupos de whatsapp y carteles sin firma bajo el lema «la educación de nuestros niños y niñas no se impone».

La comunidad islámica solicitó al Gobierno valenciano el desarrollo del convenio firmado con el España en 1996 para la enseñanza de esa religión en los centros escolares. Se acordó desarrollar contactos de trabajo para su aplicación experimental durante el curso 2018-2019 en alguno de los centros educativos donde una parte significativa del alumnado así lo demandara.

El grupo parlamentario popular ya expresó sus críticas a la medida y cargó contra el conseller de Educación, Vicent Marzà, de Compromís, por no haberla consensuado

No se puede pasar por alto que en el 39º Congreso Federal del PSOE, que coronó a Pedro Sánchez como secretario general, en un documento de 149 páginas bajo el título 'Somos la izquierda', los socialistas se compromoteían no sólo a borrar la presencia, no solo de la Religión Católica de las aulas, sino que no contempla una asignatura sobre el hecho religioso o el diálogo entre religiones.

“Ninguna religión confesional debe formar parte del currículo y del horario escolar”, se recoge hasta en dos ocasiones en el texto final de la comisión sobre marco estratégico, ponencia política y social.

En realidad, como queda ahora patente en Valencia y lo hemos visto reiteradamente en Madrid e incluso en las actuaciones de Pedro Sánchez, el único objetivo a abatir y odiar es el Cristianismo y todo lo que afecta a la Iglesia Católica.