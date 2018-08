La revolución de la enseñanza digital

Es evidente que nuestra vida ha cambiado radicalmente en los últimos años gracias a las infinitas aplicaciones y usos que le podemos dar a la tecnología. Los electrodomésticos inteligentes han cambiado nuestra manera de realizar las tareas del hogar; los vehículos eléctricos y los GPS de alta precisión han cambiado nuestra manera de desplazarnos; la realidad virtual ha cambiado nuestra manera de disfrutar de los videojuegos; y las plataformas digitales de enseñanza, como Superprof, han cambiado también por completo nuestra manera de enseñar y aprender. ¡Y todo esto parecía impensable hace apenas 20 años!

¿Qué es una plataforma de enseñanza digital?

Para aquellos que no estéis familiarizados con las plataformas de educación online, empecemos por el principio: ¿qué son?

Cuando hablamos de plataformas de enseñanza nos referimos a páginas web en las que miles de profesores ofrecen sus servicios docentes en ámbitos de lo más variados. Y, ¿para quién están pensadas?

Pues para todos los públicos: desde alumnos que necesitan clases de apoyo escolar, hasta adultos que quieren aprender inglés, pasando por jóvenes a los que les gustaría sumergirse en el mundo de la programación o estudiantes extranjeros que necesitan aprender español para obtener una titulación del Instituto Cervantes. Te lo explicaremos con un par de ejemplos.

- María es una estudiante de cuarto de la ESO que lleva años peleándose con la asignatura de matemáticas y necesita que alguien le guíe para sacar adelante el curso. Con una pequeña búsqueda en Superprof, contrasta algunos perfiles y encuentra a Esteban, un ingeniero matemático, reconvertido en profesor gracias a su pasión por la docencia, que imparte clases a domicilio. ¡Estupendo!

- Julio es un joven que acaba de hacerse vegetariano y necesita ideas para ampliar su recetario. En Superprof, encuentra a Sandra, una estudiante de cocina y nutrición, que da clases por webcam para pagarse los estudios. Con un ordenador y desde la cocina de casa, le ayudará a descubrir no sólo nuevos platos, sino también nuevos ingredientes y técnicas de cocina.

Estas plataformas han supuesto toda una ventaja, tanto para los profesores como para los alumnos. Para los primeros, porque se trata de una nueva manera de darse a conocer y de abrirse a una clientela mucho más amplia con tan solo crear un perfil online. Para los segundos, porque se trata de una manera extremadamente sencilla de encontrar el profesor más indicado en función de sus necesidades y expectativas. ¡Todos salen ganando!

Pero vayamos un paso más allá, ¿cómo funcionan estas webs exactamente? Para entenderlo debemos tener en cuenta que la plataforma Superprof gira en torno a dos elementos esenciales: los docentes y los estudiantes.

Por un lado, los profesores se crean una cuenta online, a la que añaden una pequeña descripción sobre sí mismos, como un breve CV con su formación, experiencia y el tipo de clases que ofrecen: materia, niveles y modalidad (presencial o a distancia), aparte de la tarifa media para cada hora de clase. Además, en Superprof nos encargamos también de verificar los títulos y certificados de los profesores, y así lo indicamos en sus perfiles.

Por otra parte, los alumnos interesados tienen que inscribirse en la web, utilizar la barra de búsqueda y los filtros para buscar el tipo de profesor que tienen en mente, y navegar por los distintos perfiles que aparezcan como resultado. Cuando encuentren el que más les guste, a través de la propia página web se pueden poner en contacto con él. Luego, de ambos depende decidir si continúan su conversación por correo electrónico o teléfono (ya sean llamadas, WhatsApp, etc.). Aquí es donde termina el papel intermediario de Superprof: una vez que la relación alumno-profesor se ha establecido, ellos mismos deciden los horarios, el tipo de clases, el precio final de cada sesión, las horas semanales, etc.

¿Y por qué hablamos de una revolución en el ámbito de la enseñanza?

Lo hacemos por varios motivos. Para empezar, estamos ante una plataforma digital de contacto entre alumnos y profesores; la perfecta substituta de los clásicos tablones de anuncios. Las clases que se ofrecen no responden únicamente a la demanda más tradicional (apoyo escolar, idiomas, ayuda para los deberes…), sino que también abarcan otras miles de disciplinas que pueden interesar a perfiles de lo más diversos: clases de cocina, jardinería, yoga, costura, programación, dibujo… Hoy en día, en Superprof se ofrecen más de 1300 materias diferentes. Además, las modalidades de enseñanza no se limitan a las clases particulares a domicilio, ya que también se ofrecen clases a distancia por webcam, para las que los alumnos y profesores no necesitan más que un ordenador con cámara o incluso un móvil o una tablet.

Ventajas de una plataforma como Superprof

Un servicio como el de Superprof ofrece una grandísima cantidad de ventajas, tanto para docentes como para estudiantes. He aquí una pequeña recapitulación de los principales beneficios:

Para los profesores, se trata de:

Un medio de promoción totalmente gratuito , una manera para que se den a conocer a un público mucho más amplio.

, una manera para que se den a conocer a un público mucho más amplio. Una fuente de ingresos adicionales íntegros (la plataforma no retiene ningún porcentaje de la tarifa establecida por el docente).

Para los alumnos, se trata de:

Un servicio de calidad garantizada en todo momento.

en todo momento. Una amplia oferta de profesores que les permite escoger el que más se ajuste a sus necesidades o expectativas.

que les permite escoger el que más se ajuste a sus necesidades o expectativas. Una página web fácil de usar con una interfaz intuitiva .

. Unos precios asequibles y muy competitivos .

. Breve historia de Superprof

En la actualidad existen muchas plataformas de enseñanza en la Red, pero Superprof se ha erigido como líder del mercado de las clases particulares, con más de 3 millones de profesores en todo el mundo; algo especialmente llamativo si tenemos en cuenta que su lanzamiento tuvo lugar hace apenas 5 años.

En 2013, Superprof nació como una start-up francesa, fundada por Yann Leguillon y Wilfred Granier, con la idea de facilitar el intercambio de clases particulares. Desde entonces, no ha hecho más que crecer y expandirse por los continentes: desde Europa (Bélgica, España, Suiza, Alemania, Italia, Portugal, Reino Unido…) a América (Brasil, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Colombia, etc.), pasando también por Asia (Australia, India, Indonesia y Japón). Además, a partir de septiembre, Superprof también estará presente en Nigeria, Noruega, Suecia, Turquía, Sudáfrica y Arabia Saudí.

Pero la historia no acaba aquí. Superprof quería ir un paso más allá y hacer que la educación fuese todavía más accesible a través de artículos divulgativos y didácticos en su blog. Desde aprender a confeccionar un patrón a medida, hasta resolver acertijos matemáticos, pasando por cómo empezar a tocar la guitarra o alguna guía básica de consejos para preparar los exámenes de Selectividad. Solo piensa qué necesitas saber y seguro que en el blog de Superprof encuentras las respuestas.

Superprof en cifras

Por último, para ilustrar el gran desarrollo que ha vivido esta empresa, hagamos un recorrido por algunas de sus cifras más relevantes: