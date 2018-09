El sectario Monedero echa en falta las chekas donde se torturaba durante la Guerra Civil

Juan Carlos Monedero resulta 'sobrecogedor'. No nos referimos ya sólo a aquellos sobres manchados de sangre de pueblo venezolano que le daban a escondidas los chavistas para montar Podemos en España.

Es sobrecogedor por lo que piensa por lo que dice a veces y sbre todo por lo que le gustaría hacer si pudiera. El sectario cofundador de Podemos sueña cada noche con resinstaurar las macabras chekas en las que se torturaba durante la Guerra del 36 y meter en ellas a todos los que no se pliegan al 'discurso soviético oficial'.

Monedero ha calificado como “una jodida vergüenza” el vídeo publicado por el Gobierno de Pedro Sánchez en el que se ofrece una imagen conciliadora entre ambos bandos de la Guerra Civil, según recoge Raquel Tejero en okdiario.

Junto a una captura de pantalla en la que aparece el mensaje difundido por el presidente, Monedero ha escrito un tuit de profundo rechazo:

Esto es una jodida vergüenza. Poned a un viejo nazi y a un viejo judío sobreviviente de un campo de concentración para celebrar la Constitución alemana de 1949. Una jodida vergüenza. pic.twitter.com/tOvCe6XapN — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) 6 de septiembre de 2018

Monedero muestra así su enfado ante la publicación del Gobierno creada en el marco de la celebración del 40 aniversario de la Constitución Española donde dos ancianos hablan sobre su experiencia vital y una voz narra que ambos lucharon en el conflicto español para rematar diciendo que “por fortuna, hace 40 años, aprendimos a hablar entre nosotros”.

La actitud del ex miembro de Podemos no coincide con la del partido. Tanto Iglesias como el resto de los líderes han preferido no hacer mención a la publicación del Gobierno.

A las cinco de la tarde de este jueves, Sánchez mantendrá una reunión en el Palacio de La Moncloa con Iglesias en la que intentarán acercar posturas.

El propio secretario general de Podemos ha afirmado este jueves antes de entrar al pleno del Congreso de los Diputados que tienen “voluntad de ser socios del Gobierno y de co-gobernar en el Parlamento”.

Monedero, que dejó de formar parte de la dirección de Podemos en abril del año 2015, continúa muy vinculado a a formación morada. El cofundador aparece habitualmente en los actos del partido y suele defender sus posturas.