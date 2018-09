Las 5 cosas que no se le deben decir nunca a los niños durante el divorcio de sus padres

Ser hijo de padres divorciados no es sencillo, incluso aunque últimamente es algo bastante común.

Independiente de si tus padres se llevan fantásticamente, se han casado otra vez o ya han olvidado todo el incidente, eso no significa que para los hijos deje de tener importancia.

El divorcio de los padres puede marcar un antes y un después en nuestras vidas, y aunque eso no significa necesariamente que sea un evento traumático, sí significa que no hablamos del tema de forma ligera, según recoge sq.

Esta tuitera ha querido hacer un decálogo de cosas que NO se le deben de decir a un niño que está pasando por este proceso:

1. "¿Con quién quieres ir, con papá o con mamá?" Esa pregunta me la hicieron cuando tenía ocho años y aún retumba en mi cabeza. Esa decisión la toman los adultos, no los niños; y deben hacerlo en función de sus circunstancias y en beneficio del niño

4. "Tu padre/madre me hacía... me decía..." Los motivos o conflictos de la separación es algo que no deben saber los niños. Cuando crezcan y pregunten, si se quiere se comparte la información, mientras sean niños no debería hablarse mal del otro progenitor.