La ministra Carcedo denunció a la guardería contigua a su casa porque le molestaba el ruido de los niños

Este miercoles, las redes sociales, principalmente Facebook y Twitter, ardían literalmente con una frase rescatada de la hemeroteca de María Luisa Carcedo, la nueva ministra de Sanidad nombrada la noche del martes por Pedro Sánchez tras la dimisión de Carmen Montón, que fue pronunciada en el año 2014.



Entonces la asturiana era secretaria del área de Bienestar Social del PSOE y durante un acto, celebrado el mes de agosto de ese año, lanzaba a los asistentes una idea difícil de entender y desde luego muy complicada de defender:

"si el Estado Islámico degolla (sic en ven de degüellan) niños en Irak es por culpa de José María Aznar y de la brutalidad de las Azores, no del islam".

Hoy, jueves 13 de septiembre, lo que salta de a nueva ministra de Sanidad y hasta ahora Alta Comisionada para la Pobreza Infantil, es que sometió a una lluvia de inspecciones a una guardería situada junto a su casa en Gijón porque a ella y su marido “les molestaba el ruido”.

La acaudalada senadora y entonces diputada autonómica por el PSOE en Asturias, tuvo al borde del cierre a una escuela infantil en 2013. Cinco meses en los que las visitas de la Policía Local y de los técnicos municipales de Somió eran continuas, según vecinos de la urbanización de chalés en la que aún reside.

Un acoso (las propietarias llegaron a hablar de “maltrato psicológico”) por parte del Ayuntamiento de esta localidad gijonesa que llegó a enviar hasta dos y tres inspecciones por semana durante ese tiempo.

Las denuncias interpuestas por los Carcedo pusieron en riesgo los cuatro puestos de trabajo con que contaba.

“Lo pasamos muy mal, nos amargaron aquel curso”, explica a Nacho Doral de okdiario uno de esos trabajadores que prefiere omitir su nombre y nos pide no citar el nombre del centro.

Las quejas del esposo de la hoy ministra eran continuas. Pese a contar con todos los permisos, licencias y un proyecto educativo aprobado, policías y técnicos acudían a comprobar la documentación e inspeccionar el interior del centro. El motivo: el sonido de la veintena de niños cuando salían a jugar al jardín.

Defensora de los autónomos

Las presiones de María Luisa Carcedo a través del consistorio para que la guardería cerrara y se marchara provocaron meses de incertidumbre:

“Estuvimos ocho meses sin recibir apenas solicitudes, los padres temían apuntar a sus hijos por si clausuraban la guardería”.

El centro superó la tormenta de denuncias e inspecciones y ahora es un recuerdo que quieren dejar atrás. Pero no olvidan que la entonces diputada socialista “siempre hablaba en televisión de que había que apoyar a las mujeres, a los autónomos y a los jóvenes emprendendores y luego mira”, indican.

La flamante ministra y defensora de la infancia en diversas instancias, como el Alto Comisionado para erradicar la pobreza infantil que ha presidido hasta ahora, despegó políticamente entonces. Lo hizo bajo la protección inicial de José Ángel Fernández Villa, el exdiputado del PSOE y líder del sindicato SOMA-UGT juzgado por corrupción.

Carcedo es hoy una de las figuras más importantes del sanchismo en Asturias. Formó parte del núcleo duro que se opuso a la gestora socialista dirigida por Javier Fernández. Pedro Sánchez se lo agradeció incluyéndola en la Ejecutiva Federal el pasado verano.

El presidente no ahorra elogios hacia la ministra, como demostró apenas 72 horas de su nombramiento. En el acto celebrado en Oviedo en el que el PSOE conmemoró los 100 primeros días de su Gobierno, el presidente Sánchez tuvo un cariñoso reconocimiento público hacia ella.

VÍDEO DESTACADO: Pedro Sánchez no solo no se carga a Montón si no que se viene arriba con los periodistas